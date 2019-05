Zašto je pametnim ljudima teško da se zaljube?

„Ljubav ne možemo uvek tako lako razumeti, baš kao ni svoje vlastite osećaje. Psiholozi tvrde da je pametnim ljudima teže da se zaljube, a ponudili su i razloge zašto je to tako.

1. Analiziraju i svoje i osećaje drugih

Pametni ljudi su pravi stručnjaci u prikupljanju informacija i donošenju različitih zaključaka, što može biti i prednost i mana, jer su skloniji bežanju iz veze i pri prvoj naznaci nekog problema.

2. Treba im vremena da bi se nekome otvorili

Inteligentnim je ljudima teže da se otvore drugima, jer znaju i razumeju da je to svojevrstan rizik za bilo kakvu vezu. Zato često deluju hladno i otuđeno, iako to ne mora nužno biti slučaj.

3. Vode se prethodnim iskustvima

I to je jedna od zamki za pametne ljude. Ono što je bio razlog prekida prethodne veze, ne znači da će smetati budućoj, ali njima je to teže da shvate. Sete se bolnoga raskida i nesvesno ga projektuju na vezu u kojoj se trenutno nalaze.

4. To što su sami njihov je svestan izbor

I to je činjenica. Pametni ljudi jasno vide da je bolje i ugodnije biti sam, nego sa nekim ko „nije njihov“. To je njihova svesna i dobro promišljena odluka, stoga su pametni ljudi većinom sami zato što to žele, a ne zato što ne mogu naći nekoga s kim bi bili u vezi.“(novosti.rs)

Zaljubljen – znači biti podložan manipulaciji? (čarobnjakAlek)

(čarobnjakAlek) Osnovna teza nije tačna. Pametni ljudi se isto često zaljubljuju kao i ostali, čak i češće. Druga je priča što se ne zaljubljuju u svaku ponudu. A i ono što mnoge žene zovu ljubav – u stvari je samo opravdavanje za kreš šeme , to i ne treba zvati ljubav, zanesenost, kretanje krvi u venama. Zameni reč pametni rečju uplašeni ili oprezni i dobićes možda ovu temu, ali ne sa reči pametan, to ne pije vodu… (Umri_muski)

, to i ne treba zvati ljubav, zanesenost, kretanje krvi u venama. Zameni reč pametni rečju uplašeni ili oprezni i dobićes možda ovu temu, ali ne sa reči pametan, to ne pije vodu… (Umri_muski) Inteligentnom čoveku je teže pomutiti mozak mahanjem pice pred nosem – mora ženska više da se potrudi, a ako nije baš mnogo bogat, motivacija joj splasne i traži glupljeg/bogatijeg. (jsjbt)

