Zašto ljudi varaju? Balkanci naveli razne argumente, ali su se složili oko jednog

Oni koji su doživeli ljubavne prevare, ne vole ovo pitanje, ali na njega uvek rado odgovaraju. „Zašto ljudi u vezama varaju partnera?“, ovo pitanje pokrenulo je zanimljivu raspravu na društvenim mrežama.

Evo šta su Balkanci zaključili

„Zanima me vaše mišljenje, zašto po vama ljudi koji su zauzeti, bilo u vezi ili braku, varaju partnera?“, napisao je jedan korisnik Redita i tako pokrenuo žustru raspravu.

„Zato što su u vezi radi reda“, „Vrlo slaba moralna načela i principi prvenstveno. Narcizam uz nepoštivanje drugih osoba. Nezrelost“, „Manjak komunikacije i volja za rešavanjem problema, ako postoje“, „Nemaju hrabrosti da prekinu ako veza nikako ne ide, i ne znaju da komuniciraju kad naiđu na probleme, pa umesto da sednu kao ljudi i razgovaraju, ponašaju se kao mala deca i seksaju se s drugima“, samo su neki od komentara korisnika, međutim većina njih se opširno raspisala o ovoj gorućoj temi.

„Da li bih oprostio preljubu partnera? Jednom sam se zaje*ao u životu i vrlo brzo mi se obilo o glavu tako da nikad više. Isto tako, nikad ne bih varao svog partnera sve i da niko drugi ne zna, mislim da ne bih mogao normalno ni da spavam“, napisao je jedan korisnik, a drugi dodao: „Zato što su loše osobe, nema drugog odgovora. Ako varaš neku osobu, onda je trebalo odavno da prekineš s njom“.

‘Ja sam varao… I neću to više ponoviti’

„Mislim da oni koji varaju, ne vole svog partnera i tačka, može da priča šta god hoće“, stoji u jednom od komentara na koji je odgovorio korisnik koji je varao svoju devojku: „Moje iskustvo s prevarom je bilo da sam ja varao. Bio sam previše emotivno neiskusan. Bio sam jako ljut na drugu osobu i to sam uradio baš ishitreno. Sada se kajem jer sam varao, postojao je mali milion načina da se te nesuglasice riše, bez da bilo ko bude povređen. Ako ništa, barem sam naučio da nije vredno i da to sigurno više neću ponoviti“.

Neki korisnici su rekli da nikada ne bi oprostili preljubu partnera: „Ako se jednom dogodi, dogodiće se opet. Nema izgovora koji bi opravdao tako nešto“, „Moja bivša je na to odgovorila, zato što je zabavno i zato što mi se može. Tako da sam imao to iskustvo iz prve ruke“.

Nakon različitih komentara, jedan je korisnik sve to sažeo u zanimljiv zaključak s kojim se većina složila. „Muškarci uglavnom varaju zato što nemaju nikakvu disciplinu u životu i kompleksi prevladaju, uglavnom ih samo napali neka riba i to se dogodi. Žene uglavnom varaju zato što počnu da gube osećanja prema muškarcu i to je emocionalna prevara, takođe žene varaju zbog nezadovoljstva u krevetu“, stoji u komentaru, a prenosi Net.hr.

