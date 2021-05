Zašto muškarci glume orgazam?

Ženski orgazam obično nema spoljnih znakova koji ne bi mogli da odglumite. Dok neke žene ejakuliraju tokom orgazama, većina to ne doživljava. Unutrašnji znakovi ženskog orgazma takođe se u velikoj meri mogu kontrolisati. Žene mogu kontrolisati mišiće u materici, a donekle i rektum. To im omogućava simulaciju orgazma, kako onih unutrašnjih, manje vidljivih, tako i onih spoljnih, vrlo očiglednih znakova, piše psihološkinja dr. Berit Brogaard na Psychology Today.

Manje poznata je činjenica da i muškarci lažiraju orgazam. Muški orgazmi su obično vrlo vidljivi. Vrlo čest znak muškog orgazma je ejakulacija, što se ne može odglumiti.

Istraživanja o muškarcima koji glume orgazam su retka. Samo je nekoliko studija posebno proučilo ovo pitanje. U studiji iz 2010. godine, psiholozi Charlene L. Muehlenhard i Sheena K. Shippee zamolili su 180 muškaraca i 101 studentkinju da ispune anonimni upitnik u kojem su odgovarali na pitanje koliko često lažiraju orgazam, ako ga lažiraju. Među akterima koji su imali polne odnose, gotovo 30 odsto muškaraca prijavilo je lažni orgazam, u poređenju sa 67 posto žena. Iako je većina upisala da je lažirala orgazam tokom polno-vaginalnog odnosa, neki su ga lažirali i tokom oralnog seksa, ručne stimulacije ili seksa putem Zooma.

Učesnici studije odgovarali su na pitanja o razlozima. Uobičajeni odgovor i među muškarcima i među ženama bio je da su lažirali jer su hteli da seks završi, a nisu želeli da povrede osećaje svog ljubavnika ili su želeli da stvore dojam da im partner može ugoditi.

Istraživači pretpostavljaju da heteroseksualne osobe glume orgazme jer slede hetero-normativni seksualni scenaro – muškarac upoznaje ženu, slažu se oko toga da će voditi ljubav, muškarac navede ženu da svrši, pa onda svrši sam. Pretvarajući se da su doživeli orgazam, heteroseksualci jednostavno ispunjavaju ta očekivanja.

Studija iz 2016. godine koju su proveli psiholozi Léa J. Séguin i Robin R. Milhausen ispitivala je u kojoj meri muškarci lažiraju orgazam. Uključili su 230 muškaraca u starosti od 18 do 29 godina, koji su napisali da su se barem jednom pretvarali da su doživeli orgazam sa svojom trenutnom partnerkom. Zatim su popunili upitnik u kojem se pokazalo da su su orgazam lažirali otprilike u jednom od četiri seksualna susreta, uglavnom tokom polnog odnosa.

Ni jedna studija ne nudi uvid u to kako su muškarci sposobni da lažiraju orgazam. Ali verovatno se svodi na činjenicu da količina sperme tokom ejakulacije izuzetno varira među pojedincima i ovisi o trenutku u polnom činu.

Faktori koji mogu uticati na količinu sperme uključuju fizičku spremnost muškarca, doba dana, partnera s kojim je, koliko alkohola je popio, i da li je nedavno ejakulirao. Budući da količina sperme koja se izbacuje tekom ‘pravog’ orgazma može biti i minimalna, moguće je da partnerka ne može uvek da zna je li došlo do ejakulacije tokom odnosa. Međutim, donekle je tajna kako bi se ejakulacija mogla uverljivo simulirati tokom oralnog seksa ili ručne stimulacije.

Bez obzira na to kako se muškarci izvlače pretvarajući se da imaju orgazam, istina je da to čine. Vredno je žaljenja to što se toliko njih oseća pod pritiskom da ga moraju lažirati tokom onoga što bi trebalo biti jedno od najugodnijih iskustava s partnerkom. Možda osveštavanje činjenice da i muškarci mogu glumiti u krevetu može pomoći i muškarcima i ženama da budu iskreniji prema svojim seksualnim partnerima, prenose mediji.

