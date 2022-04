Zašto se stalno zaljubljujete u isti tip muškaraca?

Sreća u ljubavi zavisi od vas samih

Da li ste jedna od onih osoba koja misli da uopšte nema sreće u ljubavi?

Da li se svaki vaš partner ponašao manje ili više istovetno kao prethodni prema vama, ili vam se svaka veza završila na sličan način?

Ukoliko je odgovor na oba pitanja “da”, niste sami. Mnogim ženama, baš kao i vama, pojam “srećni do kraja života” predstavlja samo učestalu floskulu sa kojom ne možete da se poistovetite.

Verovatno mislite da su to smislile žene koje su imale više sreće od vas, pa su potrefile idealnog partnera iz manje pokušaja nego vi. Međutim, verovatnije je da su one samo bolje birale od vas i imale jedan zdrav stav o nalaženju partnera.

Razmislite dobro. Zbog ćega stalno izlazite sa muškarcima koji ne žele ozbiljnu vezu? Da li se viđate samo sa onim muškarcima koji su vam fizički privlačni, dok ne obraćate preteranu pažnju na njihove osobine? Da li vas je svaki prethodni momak prevario ili ostavio zbog druge?

Da li vam sada pada na pamet da je problem u tome kako birate i u vašem stavu o ljubavi?

Ne želimo da vas osuđujemo, niti na to imamo pravo. Svako od nas samo želi da bude srećan i bira partnere na osnovu sopstvenih preferencija.

Nije ni toliko redak slučaj da se odnos završi narednom izrekom “igračka-plačka” pa ono što je na početku delovalo kao nešto stvarno, romantično i prelepo, na kraju završi krivljenjem loše sreće za neuspeh veze.

Brojni psihološki momenti dovode do toga da pogrešno birate, a neki od njih nisu u potpunosti u vašoj kontroli. Ipak, kada ih postanete svesni, moći ćete da kontrolišete svoje emocije i postupke blagovremeno i da sami sebi stvorite više sreće u ljubavi.

Psihologija je nastojala da utvrdi zbog čega se neko stalno zaljubljuje u isti tip ljudi. Ovo su samo neki od mogućih odgovora.

1. Više nemate vere u ljubav

Osobe koje kroz život i brojne propale odnose izgube veru u ljubav, često menjaju partnere, a da pritom ostaju u istom začaranom krugu loših osobina. Ukratko, biraju isti tip ljudi.

Mnogi ljudi u razočaranju izgovore da su odustali od ljubavi, iako potajno samo priželjkuju da ih neko istinski zavoli. Kada tu svoju težnju bace u drugi plan, ljudi ubede sebe da im je sve jedno sa kim su i teše se kako samo traže dobar provod i zabavu.

Baš zbog toga, uvek naleću na ljude koji traže isto to, a svaki prekid veze doživljavaju bolno, jer potajno, ponavljamo, priželjkuju ljubav.

2. Mislite da je ono što želite nedostižno

Ukoliko su vas prethodna loša iskustva ubedila u to da je vaš zamišljeni idealni odnos nemoguć, on će to i biti. Dešava se da ljudi kroz život odustanu od svojih snova i želja, da odustanu od svojih nadanja i idealnih scenarija, baš zbog toga što im je loše iskustvo poljuljalo veru.

Kada se osoba sklona sanjarenju odrekne svojih želja, ona počne da se zadovoljava nečim što je prosečno i svakodnevno, misleći da je baš to idealna stvar. Partneri mogu da se promene, a svaku vezu prati osećaj neispunjenosti i razočaranja, jer se u međuvremenu zaboravi ono što se zaista želi i za čim se traga.

Ne dozvolite da vas život ili ljudi ubede da su dobri ljudi misaona imenica i da partner kakvog priželjkujete ne postoji. Ukoliko ste realni sa svojim očekivanjima, apsolutno ćete se uveriti jednog dana da on postoji.

3. Osuđujete druge zato što su srećni

Šta god da se dogodi, osobe koje zaista veruju u ljubav ne gube čvrstinu svoje vere. Upravo zbog toga, one na kraju i pronađu ono što žele.

Stoga, nemate pravo da ih krivite ili da govorite kako same sebe lažu, jer su svi muškarci u suštini isti. Iz vas to govori vaša ogorčenost koju ste sami izazvali, živeći život onako kako niste želeli.

Poenta je da ne treba da odustajete od svoje zamisli idealne veze i partnera.

