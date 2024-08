Zašto žene varaju? Odgovor leži u uobičajenom problemu koji imaju mnogi parovi

Iako svi znaju da je pogrešno varati svog partnera, čini se da to nije dovoljno da spreči ljude da to rade. Prema studiji iz 2021. godine, ogromnih 21% ljudi je priznalo da je varalo partnera, što je povećanje od 1% u odnosu na prethodnu godinu. U pokušaju da shvati šta ženu natera da vara svog partnera, zabrinuti muškarac je pitao korisnike Kuora: „Šta vas je nateralo da prevarite svog muža?“, piše Mirror, prenosi Večernji list.

Jedna korisnica je priznala: „Moj bivši muž je izgubio svaku seksualnu želju. Koliko god se trudio, on nije želeo da ima seks sa mnom. Problem je u tome što sam to zaista želela. Tako da sam imala seks sa tipom koji je živeo preko puta. Nije bio baš dobar, pa sam mužu rekla da ću da provedem vikend sa prijateljicom, ali sam umesto toga otišla na orgiju na koju smo moj bivši muž i ja redovno odlazili’.

„Nije dugo trebalo, ali me je sama činjenica da sam ga prevarila napalila. Kada me je uhvatio, nije me bilo briga i to je bio brzi razvod’, dodaje. Međutim, druga žena kaže da je prevarila svog muža tek nakon što je saznala da joj je on bio neveran.

Rekla je: ‘On je varao i ja sam to znala. Jedan od momaka sa kojima se družio nije mogao da veruje da me vara pa mi je to rekao. Rekla sam mu da mi nabavi dokaze. Doneo mi je fotografiju na kojoj moj muž ima seks sa devojkom u svojoj kancelariji (on je bio vlasnik firme) i kada je moj muž istog dana otišao da spava, ja sam spavala sa njegovim prijateljem u susednoj sobi znajući da je to uspešna osveta’.

Nakon toga, druga žena tvrdi da je prevarila partnera samo zato što je on prvi prevario nju. Rekla je: „Bila sam u poodmakloj trudnoći i on me nije smatrao privlačnom. Čak je na internetu upoznao ženu sa kojom je spavao u našoj zajedničkoj kući. Kasnije sam tog dana našla sam njen donji veš. Sve je negirao’.

Ali druga žena je priznala da joj je žao što je uhvaćena u prevari, ali da nije loše da na ovaj način izda partnera. Rekla je: „Uvek oklevam pre nego što prevarim kao da razmišljam o posledicama. Ali nikada nisam požalila tokom ili posle prevare. Međutim, osećam se krivom ako me uhvate, a ponekad i ako ne, jer se pravdam time da nikada nismo imali izričit dogovor da to ne radimo i da je on znao za moju zavisnost pre nego što smo se venčali’

