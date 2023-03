Zauzete su im privlačnije nego slobodne: Muškarci rado ulaze u avanture sa udatim ženama, evo i zašto

Udate žene su često privlačnije jačem polu od onih koje su slobodne.

Ovo su deset najčešćih razloga zbog kojih se muškarci udvaraju zauzetim ženama.

Nisu ljubomorne

Žene koje su u brakovima i vezama, po pravilu, muškarca neće opterećivati svojom ljubomorom. One se neće baviti time gde je on bio, sa kim se druži i da li se viđa sa još nekom osobom, pored njih. One će sa tim muškarcem uživati u trenucima koje provode zajedno i neće joj smetati da on vodi svoj život.

Ne žele brak

Sasvim je logično, da žena koje zauzeta, neće muškarca terati da stane na ludi kamen. Ona neće insistirati da se muškarac uozbilji i počne da pravi dugoročne planove za budućnost. Pored zauzete žene, muškarac će moći da ostane večiti dečak.

„Laka meta“

Zauzete žene neretko upadnu u kolotečinu. Muškarac sa kojim su u vezi, opusti se i prestane da ih osvaja. Kada se pojavi muškarac koji im udeli trunku pažnje, obasipa ih komplimentima i učini da se osećaju privlačnim, one su osvojene.

Nisu zahtevne u krevetu

Postoji mišljenje da zauzete žene nije teško fascinirati u krevetu. Seks sa stalnim partnerom se odavno pretvorio u rutinu, a svaka promena donosi blagodet.

Ne opterećuju

Kako se radi o osobama koje su vezi ili braku, one neće očekivati da muškarac provodi veći deo svog vremena sa njima. Neće,takođe, biti u prilici da ga stalno zivkaju telefonom ili da ga ”slučajno” sretnu u gradu. Viđaće ga onda kada oboje imaju vremena, a kako su zauzete, nemaju ga na pretek.

Ne očekuju obećanja

Da bi osvojio zauzetu devojku, muškarac ne mora da joj obećava kule i gradove. Ne mora da obećava ništa, posebno ne ono što ne može i neće da ispuni, jer one tačno znaju šta žele od tog muškarca. On neće morati da im priča bajkovite priče o ljubavi niti da se zaklinje na vernost, već će jednostavno uživati u trenutku ne razmišljajući o prošlosti i budućnosti.

Može da ode kad god poželi

U odnosima ovakve vrste, nijedna strana ne pravi dugoročne planove. Onda kada muškarac nađe bolju priliku ili poželi da se posveti nekoj drugoj aktivnosti, to može i da uradi. Neće biti suza, optužbi i teških reči, jer takav ishod je izvestan od početka.I što je veoma važno, ne postoji rizik od ženske osvete. One se ne mogu svetiti, jer je njima najvažnije da sve ostane tajna.

Umeju da budu prijatelji

Ove žene često imaju određeno životno iskustvo i određenu zrelost. One znaju i hoće da saslušaju muškarca, da razgovaraju s njim o njegovim problemima, a umeju i da čuvaju njegove tajne. Takođe, one se neće libiti da ga posavetuju u vezi njegovih ljubavnih nedoumica, a ako bi on to poželeo, rado bi mu preporučile i neku slobodnu drugaricu.

Sa njima je opušteno

Možda ne zvuči lepo, ali je istinito – one neće zahtevati skupe izlaske,poklone i zajednička letovanja. One to već imaju, u manjoj ili većoj meri, sa nekim drugim muškarcem. Njima je potrebno uzbuđenje i povremeni beg od svakodnevnice, a to ne zahteva mnogo novca i vremena.

Prijaju muškoj sujeti

Poznato je da su muškarci prilično sujetna bića i večiti osvajači. Činjenica da mogu da osvoje već osvojeno, neverovatno godi njihovom samopouzdanju. Pored tuđih žena, oni se osećaju kao veliki zavodnici i to ih čini srećnim.

Sigurno je da se u nekim, izuzetno retkim, slučajevima desi i ljubav. Ipak, takvi slučajevi su retki, a ljubomorni muževi važe za veoma opasne, ako otkriju da su prevareni. Zabranjeno voće može biti slatko, ali češće ostavlja gorak ukus u ustima, piše Direktno.rs.

