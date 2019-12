Zavedite ga ko nijedna pre: Ovih 5 rečenica RASPAMETIĆE ga

Ukoliko neko vreme niste plovili vodama zabavljanja i flertovanja, moguće je da se osećate nesigurno, i ne snalazite se najbolje – poput ribe na suvom.

Više u igri nije samo fizički izgled, već tražite onu „dublju konekciju“. Ne brinite, jer imamo rešenje za vas. Pripremili smo 5 rečenica koje svaka zrela, ostvarena Zverka želi da čuje od inteligentne, samouverene i seksi Lepotice kao što ste vi, kojima ćete mu pomutiti um dok trepnete.

SVIĐAŠ MI SE

Kada postanemo zreli ljudi, niko više ne voli da igra detinjaste igrice, te isto tako ne biste trebali ni vi. Umesto toga, budite smeli i iskreni kada su u pitanju vaša osećanja. Doguraćete daleko dalje u upoznavanju, ako se odmah otvorite i direktno kažete kako se osećate i šta tražite.Takođe, na ovaj način uštedećete oboma dragoceno vreme, i znati odmah na čemu ste. Razumljivo je da nije lako potpuno ogoliti svoje emocije i namere nekome, ali ono što vas čeka iza ugla čim napustite svoju zonu komfora i otvorite se, vredno je toga.

Dati muškarcu koji vas interesuje do znanja da ste zauzeti, pokazuje da ste ostvareni i da ne sedite po ceo dan kući čekajući njegov poziv, već da vodite ispunjen život. Nemojte se pretvarati da imate planove, samo da biste delovali interesantnije, već ih zaista imajte.

Većinu muškaraca privlače žene koje su nezavisne, jer vode ispunjene živote i ne traže muškarca samo kako bi on popunio neku prazninu. S druge strane, žena koja odlaže ili menja svoje planove zbog muškarca odaje utisak da je uvek na raspolaganju, a to nikako nije privlačno.Muškarci vole ženu oko koje se moraju malo više potruditi kako bi zaslužili mesto u njenom rokovniku.

DOZVOLI MENI DA PLATIM

Ne postoje pravila kada je u pitanju plaćanje računa u restoranu, te čak i u moderno doba uglavnom se očekuje se od muškarca da pokrije troškove. Naravno, to je džentlmenski potez, i trebate mu ponekada i to dozvoliti, pogotovo kada vam se udvara.

Ipak, svaki muškarac ceniće ukoliko se makar ponudite da podelite račun, ili pokrijete neki deo, ponekad, prihvatio on to ili ne. Sama dobra volja za time ukazuje mu na to da tražite ravnopravnost u vezi, a ne muškarca koji treba u potpunosti da brine o vama, već da ste i sami stabilni i ostvareni.

RECI MI NEŠTO VIŠE O TOME…

I vi sigurno volite kada vidite da se neko zaista interesuje za ono što imate da kažete ili ispričate, pa tako i muškarci. Ukoliko želite da ga osvojite, pokažite mu da vas iskreno zanima njegovo mišljenje, njegova iskustva, priče… Ceniće vas mnogo više, a time ćete mu ujedno i pokazati da vam se dopada. Osetiti razumevanje prirodan je deo potrebe da se osetimo prihvaćeno i cenjeno, i temelj je za građenje svih odnosa i veza.

PRIVLAČIŠ ME

Još jedna oblast u kojoj je važno imati dobru komunikaciju je spavaća soba. Možda se osećate fenomenalno pored njega u krevetu, ali da li on zna da vas zadovoljava? Stoga, nemojte biti škrti kada su u pitanju komplimenti na račun vaše hemije, strasti i njegovih seksualnih veština.Budite iskreni po pitanju onoga što vam se dopada, pohvalite ga, i dajte mu do znanja da vas pali i privlači. Nahranićete mu samopouzdanje, i ujedno mu pomutiti razum, te probuditi još veći apetit za vama.

OTVORENA SAM ZA NOVA ISKUSTVA

Spremni ste da isprobate nove stvari sa njim i dajte mu to do znanja. Muškarci obožavaju žene koje će se barem jednom upustiti u nešto novo, ili probati sa njima nešto u čemu oni uživaju, bez da se odmah ograde i odbijaju stvari koje im ne zvuče primamljivo.

Naravno, ovo ne podrazumeva da idete protiv sebe, već jednostavno da se prepustite i pokušate da nađete čar u fubalskoj utakmici koju jedva čeka, njegovom omiljenom suši restoranu (iako ga nikada niste probali), ili se oprobate u nekom adrenalinskom sportu, koliko god vam strašno delovalo. On će ceniti vaše interesovanje, i sigurno biti srećan što ima partnera u svojim poduhvatima, kao i uzbuđen da proba nešto potpuno novo po prvi put, baš sa vama.

Pre svega, muškarci žele da budete ono što jeste. Ukoliko niste avanturističkog duha ili plaćanje računa jednostavno nije vaš stil, nemojte to raditi. Ipak, smatrajte svoje samopouzdanje verodostojnim i autentičnim, jer će pravi muškarac za vas voleti apsolutno sve što vi predstavljate, i osvojićete ga ukoliko jednostavno pokažete vaše pravo lice.