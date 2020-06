Zbog čega je stenjanje tokom seksa tako dobra stvar

Stenjanje u toku seksa u osnovi je pojačanje u spavaćoj sobi. To je obično neverbalni znak koji govori da stvari idu super. Puštanje vrućih i jakih uzdaha može ukazati na zadovoljavajući seksualni život, pokazalo je istraživanje koje je objavljeno u časopisu Journal of Social and Personal Relationships 2012. godine.

Međutim, ova rutina može vam biti stresna ukoliko to nikada pre niste radili.

Poslednje što želite jeste da zvučite poput dosadne porno zvezde koja pokušava da se ponaša kao da je „uključena“. S druge strane, oni koji žive s cimerima u stanu pomisao o stenjanju u toku seksa može biti strašna.

Ipak, stručnjaci za seks kažu kako bi ste ovu naviku trebali isprobati čim pre možete, prenosi Klix.

Zbog čega ljudi stenju u toku seksa?

Prilično je jednostavan odgovor, to daje znak vašem partneru da ste u potpunosti uključeni u radnju.

„Žene stenju za vreme seksa kako bi komunicirale sa svojim partnerima, na taj način im govore da uživaju u onome što rade“, kazala je seksolog Nikol Burati, trener seksa i odnosa.

To je zapravo smernica da partner radi ispravne stvari. Takođe, stručnjaci se slažu da ne bi trebalo da preterujete jer partner neće biti siguran radi li pravnu stvar ili osećate bol.

„Jedno istraživanje kaže da što dublje proživljavate seksualni odnos, više uzdišete. S druge strane, vaši uzdasi mogu vas dodatno uzbuditi“, rekla je seksolog Lori Minc.

Osim toga u toku stenjanja grlo se otvara, disanje usporava, a mišići karlice opuštaju što dovodi do zapanjujućeg orgazma.

Međutim, ukoliko ne želite da stenjete, nema veze. Postoje ljudi koji za vreme seksa ćute i ne žele da stvaraju buku. Buka pomaže nekim ljudima da se uključe i dožive zadovoljstvo, dok druge može ometati. Uglavnom činite sve ono što vam je prijatno.

Kako započeti stenjanje?

Stručnjaci preporučuju da se opustite i pokušati da zvukove proizvodite sami. Nemojte se opterećivati pitanjima: Da li dobro stenjem?; Da li je ovo dovoljno glasno? Previše glasno? Opustite se, pustite telo i um da rade šta žele.

