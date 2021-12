Želite da znate kakvi ste u krevetu? Ovo su znaci da ste loš ljubavnik

Mislite da ste super u krevetu? Ili se pitate da li ste možda najgori ljubavnik kog je vaš partner ikada imao? Znamo li ikada stvarno odgovor? Čak i ako skupite hrabrost da postavite pitanje, vaši partneri mogli bi da vas slažu kako ne bi povredili vaša osećanja.

Srećom, istina je da postoji mnogo znakova koji dovoljno govore o tome kakav ste ljubavnik. Stručnjak Trejsi Koks za Dejli Mejl otkrila je koji su to znakovi i kako popraviti veštine u krevetu.

Ne masturbirate

Postoji direktna korelacija između toga koliko često ljudi masturbiraju, koliko orgazama imaju i koliko uživaju u seksu. Znati kako da sebi pružite zadovoljstvo znači da razumete kako funkcioniše vaš sistem seksualne reakcije i znate koje tehnike vam najbolje odgovaraju. Redovni orgazmi takođe pomažu da vaš libido bude jak i stabilan.

Niste baš iskusni

Praksa vam pomaže da postignete bolje veštine, ali ne i broj ljubavnika koje ste imali. Ljudi koji su imali veze samo za jednu noć, iskusili su samo jednu vrstu seksa. U idealnom slučaju, trebalo bi da imate seks u ljubavnom odnosu kako biste naučili kako da komunicirate i pregovarate o svojim željama i potrebama.

Imate nizak libido

Okrivite mamu i tatu, jer postoji snažna genetska veza s onim što upravlja našim seksualnim nagonom. Svačija želja za seksom pojačava se na početku veze. Ako niste toliko zainteresovani za seks, malo je verovatno da ćete uneti znatiželju i žar koji krase dobre ljubavnike.

Previše ste usredsređeni na orgazam

Ako uspešnost seksa cenite prema tome koliko je svako od vas imao orgazama, potpuno promašujete poentu. Pravi vrhunski ljubavnici pokušaće da vam pomognu da što duže ostanete u zoni, a ne da jurite do cilja. Uostalom, orgazam traje samo nekoliko sekundi ili minuta.

Preskačete predigru

Da biste imali odličan seks, oboje morate biti zagrejani – fizički i psihički. Naravno, ponekad ste oboje toliko uzbuđeni da možete odmah da krenete u seks i to je neverovatno. Ali većinu vremena, posebno za žene, predigra je veoma važna. Vagina se mora podmazati i proširiti kako bi seks bio prijatan, a predigra je ono što nas dovodi do toga. I nisu samo žene te koje uživaju u tome: istraživanja pokazuju da što se duže provodi u predigri, muškarci više uživaju u seksu i intenzivniji su njihovi orgazmi.

Borite se s sopstvenim izgledom

Ako se ne možete opustiti tokom seksa, malo je verovatno da ćete biti dobar seksualni partner. Ako se ne osećate prijatno kada ste goli, kako možete da uživate ​​u seksu? Problemi sa slikom tela pokvare vam seks za oboje. Osećati se samosvesno i stideti se svog tela znači da nećete uživati ​​u ljubavnikovom dodiru.

Ne uzvraćate oralni seks

Jedna je stvar reći da ne uživate u davanju ili primanju oralnog seksa s partnerom, ali sasvim je drugo da očekujete od vašeg partnera da vam pruži oralni seks i odbijate da isto uradite za njega. Pružanje oralnog seksa bez traženja, s entuzijazmom i zato što volite da pružate zadovoljstvo, obeležje je velikog ljubavnika.

Odrasli ste u domu u kom se seks smatrao ‘lošim’

Ako su vaši roditelji bili duboko religiozni ili konzervativni, o seksu se verovatno retko razgovaralo. Ako jeste, jasno i glasno ste dobili poruku da je to nešto sramno. Lako je internalizovati negativne seksualne poruke bez shvatanja da to radimo. Ako ste jako zabrinuti zbog seksa i nakon toga se osećate loše zbog sebe, velika je verovatnoća da se to dogodilo.

Plašite se da probate nove stvari

Ako patite od anksioznosti zbog izvedbe, velika je verovatnoća da ne pokušavate ništa novo u krevetu iz straha da ćete od sebe napraviti budalu. Bolje je patiti kroz neke neprijatne trenutke nego biti potpuno predvidljiv i dosadan u krevetu.

Ne tražite ono što želite, a zapravo ni sami ne znate šta želite

Nezrelo je i nerealno očekivati ​​da vam partner zna šta biste želeli da vam uradi. Seks nije nešto za šta ste rođeni da znate: seksualne veštine naučite kroz iskustvo i komunikaciju s partnerom o tome šta funkcioniše, a šta ne. Ako ne znate šta vas dovodi do orgazma, kako bi to vaš partner trebalo da uradi? Ako znate, ali im ne kažete, koja je svrha?

