Želite savršen seks? Razgovarajte otvoreno s partnerom o ovih 5 tema

Hemija između vašeg partnera i vas kombinacija je emocionalne i fizičke privlačnosti, a da bi seksualni život bio srećan i zdrav – jako je bitan i razgovor o temama koje se tiču seksa.

O ovih pet tema o bi trebalo otvoreno da razgovarate s partnerom, prenose mediji.

1. Fantazije i fetiši

Vaš partner voli da bude vezan, a vi baš i ne? Ili je situacija možda obrnuta? Dobro je biti svestan na vreme da vas kasnije ne bi šokiralo. Razgovor o seksualnim maštarijama i fetišima s partnerom osiguraće vam da budete upoznati sa svim bitnim informacijama i spremni da usklađeni dočekate moguće seksualne avanture.

2. Seksualna istorija i tajne

Polno prenosive bolesti, seksualni poremećaji, istorija bolesti… Sve su to teme o kojima bi s partnerom trebalo otvoreno razgovarati jer je i u njegovom i vašem interesu da otkrijete takve informacije ako one postoje.

To su teme koje ne biste trebali izbegavati. Naravno da s partnerom ne trebate raspraviti svaku sitnicu iz svoje prošlosti, ali o nekim većim i važnijim stvarima bitno je razgovarati.

3. Želje i potrebe

Niko od nas ne može da čita misli, a da bi seksualni život bio užitak, oba partnera moraju znati šta onaj drugi voli i želi. Da bi se to ostvarilo bitan je razgovor. Potencijalnu neprijatnost ostavite po strani, sedite s partnerom i razgovarajte o svemu što volite ili ne volite ili s čime želite da eksperimentišete.

4. Koliko često bi trebalo da imate seks?

Jedan od problema koji se često pojavljuje u vezama jer neusklađeni seksualni nagon, odnosno jedan partner, muško ili žensko, želi seks češće od drugoga.

Ovaj problem nije dovoljno samo prepoznati nego o njemu trebate otvoreno razgovarati. Oba partnera moraju da podele svoje frustracije i osećaje. Otvoreni razgovor o ovoj temi može vam pomoći na putu do međusobnog saosećanja i razumijevanja, a sve to može dovesti do toga da obe strane budu zadovoljne količinom seksa u vezi.

5. Omiljena zajednička seksualna iskustva

Ako ste vaš partner i vi duže vreme zajedno, onda već verovatno znate da nije svaki seks jednako dobar. Zbog toga je važno razgovarati o iskustvima koja su bila „wow“.

Povremeno se zajedno prisetite vašeg zajedničkog fantastičnog seksa što će u vama probuditi pozitivno razmišljanje i nostalgiju. Pokrenite razgovor tako da partneru iznesete vaše omiljeno sećanje, a onda od njega zatražite isto. Jedan ovakav razgovor lako može dovesti do ponavljanja situacije o kojoj razgovarate.

