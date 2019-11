Želite više akcije u krevetu? Ovih 5 stvari će vam garantovano pomoći

Ljudi koji su u braku često imaju osećaj da je ranije sve bilo bolje. A naročito njihov seksualni životu. Sada svakodnevicom dominiraju poslovne stvari, porodične obaveze i briga oko dece. Za vruće igre udvoje u krevetu često nema vremena i volje. Ali uz ovih pet saveta situacijica će se definitivno poboljšati na obostrano zadovoljstvo.

Proverite svoje zdravlje

Ako neko više nema vremena za seks, to ne znači automatski da je bolestan, ali ipak bi mogao da poseti lekara. Naime, brojni zdravstveni problemi – koliko god bili mali – mogu uticati na seksualni nagon. Jedno istraživanje koje je sprovela „British Dental Health Fondation“ otkrilo je da četiri od pet muškaraca imaju problema s erekcijom zbog bolesti zubnog mesa. Ali i visoki krvni pritisak, smetnje spavanja ili problemi sa štitnom žlezfom mogu znatno uticati na libido.

Idite u isto vreme u krevet

Parovi koji zajedno idu na spavanje usklade svoj telesni ritam. Osim toga, u krevetu možete još jednom zajedno revidirati provedeni dan. To će vas emotivno i mentalno povezati i povećati intimnost. Još ako se naviknete da spavate goli, šanse za seks će se enormno povećati.

Idite zajedno na sport

Ko se zajedno s partnerom bavi nekim sportom, može kod njega da primeti sledeće simptome: ubrzani i snažniji puls, znojne dlanove, intenzivnije disanje. Zvuči poznato? Tako je – to su slični simptomi kao kod uzbuđenja i to je već telu dovoljno da počne da misli na seks. Osim toga, fizička aktivnost podstiče nastanak endorfina – a oni nas usrećuju, ali i povećaju želju za seksom.

Izbegavajte stres

Preumorni ste od posla? Stalno se brinete zbog financsija, roditelja ili dece? Posao nosite sa sobom kući? Onda ste verovatno stalno pod stresom. Neki ljudi mogu kod seksa „ispustiti pritisak“, a neki zbog stresa nemaju volje za seksom. To se osobito može videti kod žena. Pokušajte da nešto u svojoj svakodnevici ili počnite da se bavite meditacijom ili jogom.

Uključite glavu

Da, dobro ste pročitali. Osoba koja svesno želi da održava seksualni život aktivnim, to će i učiniti. Koliko god to neromantično zvučalo, isplanirajte zajedničko vreme za ljubavni život. Ako vas obaveze odvraćaju od toga, drugačije se organizujte. Pošaljite decu kod bake i deke, barem jednom nedeljno dođite na vreme kući i koncentrišite se na to da provodite vreme sami s partnerom.