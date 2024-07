Žene i muškarci najiskrenije dosad: Evo šta najviše vole da im partner ili partnerka radi tokom seksa

Nakon godina istraživanja i pisanja, autorka niza priručnika o seksu Tracey Cox kaže kako je i dalje iznenađuje to što su ljudi često iskreniji u razgovoru o seksu s prijateljima nego s partnerima i da će jedno s drugim retko podeliti ove rečenice.

Žene iskrenije i lakše razgovaraju sa ženama, a muškarci s muškarcima i tako zapravo gube priliku da podele tajne jedno s drugim, kako bi naučili što partner želi i više uživali u seksu. Temi uvek vrlo predana Tracey Cox zato je godinama beležila odgovore na pitanje: “Šta biste želeli da kažete partneru o vašem seksualnom životu kada biste bili potpuno iskreni s njim?” i kaže kako je to dobra osnova za uvid u to kako se oseća osoba s kojom delite krevet pa savetuje da to svakako bude i osnova za iskreni razgovor i strastveniji seks.

Donosi jedan primer takvih izjava:

– Dečki, trebamo više vremena za zagrevanje do orgazma nego što je potrebno vama i teže ga postižemo. Zato – ne žurite se i ne petljajte!

– Devojke, to što muškarci ne izražavaju svoje emocije ne znači da vas ne vole, oni osećaje zapravo pokazuju kroz seks – time što se u krevetu žele čvrsto priviti uz vas.

Dakle, ako vas u krevetu preplave misli da muškarac nešto radi pogrešno, recite mu da vam to ne odgovara. Pronađite pažljiv, ali jasan način, jer muškarci ne mogu čitati misli, kaže Tracey Cox.

– Kažite mu gde i kako želite da vas dodiruje. Ako to ne učinite, partner neće imati priliku da ispuni vaše želje, a onda ste – oboje na gubitku, dodaje.

Evo nekoliko najčešćih odgovora koje je seksualna terapeutkinja izdvojila u svojoj knjizi:

Što žene poručuju muškarcima:

Moramo biti emocionalno zagrejane.

Da bismo se osećale seksi, moramo biti emocionalno zagrejane, ali i fizički stimulisane.

Reči su za nas afrodizijak. Ako želite više seksa, jednostavno više razgovarajte s nama.

Uključite se u obavljanje kućnih poslova, pa ćemo biti spremnije na seks. Osećaćemo se više kao ravnopravne partnerke, a manje kao posluga.

I mi želimo da iniciramo seks, ali ne stignemo to osvestiti i realizovati želju ako vi “navaljujete” svaki dan u isto vreme.

Budite nežniji. Naša koža je osetljivija od vaše. Ono što vi možda osećate kao malo grublji dodir, nas može boleti.

Nije istina da uvek želimo romantičan seks. I mi ne volimo monotoniju pa smo s vremena na vreme željne akcije.

Ne gnjavite nas seksom ako nismo raspoložene. Time nam dodatno ubijate želju. Sutra ćemo dvostruko uzvratiti.

Prihvatite to da put do našeg orgazma ne vodi isključivo klasičnim seksom, volimo dodire i poljupce.

Šta muškarci poručuju ženama:

Kad odbijete seks s nama osećamo se kao da nas odbacujete kao osobu. Zato, molimo vas, ne činite to.

Naš seksualni sistem je vrlo jednostavan. Znamo, vaš je drukčiji, ali morate nam pokazati što i kako volite da bismo vaše telo mogli razumeti pravilno.

Samo zato što želimo isprobati nove poze ili nove stvari u krevetu ne znači da mislimo da niste dovoljno seksi. Stvar je samo u tome da trebamo i želimo raznolikost.

Mi smo vizuelni tipovi, volimo gledati seksi stvari i nema ništa loše ako gledamo erotske fotografije. I to je za ljude.

Prestanite se stalno brinuti o tome kako izgledate. I mi želimo da žena lepo izgleda, ali smo fokusirani na delove koji nam se sviđaju i koje volimo, a ne na one detalje koje vi na sebi mrzite.

Hteli bismo se seksati često i redovno. Ako to nije moguće, molimo vas, uvek nam objasnite zašto. Ako razumemo zašto je tako i znamo da nas u budućnosti čeka super seks, moći ćemo to prihvatiti.

Shvatamo da je vaš seksualni nagon pod uticajem mesečnog ciklusa. Ali radije nam recite kad ste dobre volje i radimo to što češće nego da se fokusiramo na dane kada nije tako.

Kad se ponašate kao da se seksamo samo zato što mi to želimo, to nas ljuti i čini razočaranim. Želimo da i vi uživate u seksu.

(24sata.hr)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.