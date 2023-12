Žene konačno odgovorile: Pitali ih da li je veličina bitna, one se posvađale

Postoji velika razlika između onog što muškarci veruju da je idealna veličina penisa i onoga što žene smatraju da je idealno.

Nekoliko žena je podelilo svoja iskustva sa različitim veličinama muških polnih organa, ali i koliko je koja zadovoljavajuća, piše Zadovoljna.rs, ali nisu očekivali da će se zbog veličine i posvađati. Kako se ličnosti ne poklapaju, tako ne mora da znači ni da ćete se sa svakim fizički uklopiti. Pa čak ni kada je vaš partner ‘obdaren’.

A u ovom razgovoru gde smo razmenile iskustva javila se i po koja varnica među ženama. Tanji prosto nije bilo jasno kako neko voli veliki, dok su ostale devojke smatrale da ona ‘previše politički korektno’ pristupa pitanju.

„Bitna je veličina i tačka. Sa jednim likom u nekim pozama uopšte ništa nisam osećala. A onda se jednom desilo dok sam bila na njemu da je ispao. I onako u trenutku to kažem i krenem da se namestim da bi mi on rekao da nije ispao… Sve mi je bilo jasno i morali smo raskinuti. Šta sad”, prisetila se Maja (26).

„Ne smatram da je veličina bitna i mislim da se muškarcima nameće kompleks ukoliko im je ‘mali’. Šta uopšte znači previše ‘mali’ penis? Sećam se koliko sam bila srećna kada sam upoznala dečka koji je obdaren kao Džoni Sins. Jedva sam čekala da legnemo u krevet i onda sam shvatila kolika je to patnja. Koliko god da sam se pripremala i koliko god dugo da bi trajala predigra – nisam mogla da podnesem tu bol. Ginekolog mi je objasnio da sam fizički ‘plitka’ i da za mene nisu muškarci sa velikim penisom.

Moj sadašnji dečko ima 13 cm i nikada nisam bila zadovoljnija”, rekla je Tanja kroz smeh (23). Rasprava se prirodno širila na sve komplekse koji su nama ženama nametnuti od strane muškaraca, te su mnoge zaključile da je skroz okej da stojimo iza stava da penis ne sme biti mali. Kako ova diskusija ne bi otišla dalje u pogrešnom smeru, dotakle smo se čak i Mice Trofrtaljke koja je davno pevala ‘I labavi ume da zabavi’ – sa čim se jedna naša sagovornica uopšte nije složila.

„Tanja ne budali, možda je u tvom slučaju tako, ali za većinu nikako nije. Što veće to bolje, uvek bilo i biće”, istakla je Zorana (24).

„Nije mi bitna veličina dokle god je u funkciji. Džabe i ako je džinovski ako se savija kao da je od gume”, istakla je Jovana (28). Dok se njena drugarica Sonja (28) složila i dodala: „Nije mi bitna veličina, samo da nije kriv. Ako je ‘krivina’ prevelika, nikako ne uživam”.

Šta je sa onom tvrdnjom ‘nije bitno koliki je, bitno je da sa njim zna šta radi’?

„To je u mom slučaju skroz tačno. Moja seks varijanta ima ono što se naziva mikro penisom i mi se savršeno poklapamo. U određenim pozama pogodi G tačku i uvek se trudi da dostignem vrhunac. Tako da – nije bitno koliki je, bitno je da ume. I da želi da i ja uživam!” – istakla je Sanja (26).

Što nas i dovodi do zaključka, ako muškarac želi da uživate u seksu – on će se potruditi da tako i bude. Veličina nekada nema veze sa tim.

„Upoznala sam lika u izlasku i izgledao je kao Apolon. Možete zamisliti moju sreću kada se skinuo. Ispostavilo se ipak da je smatrao da je njegova obdarenost sasvim dovoljna da bi seks bio dobar – i ja sam ostala uskraćena za orgazam. Džabe ti veliki, ako si pun sebe i nećeš da se trudiš”, poručila je Milica (27), za Zadovoljnu.rs.

Isti slučaj je i sa Jelenom (30) koja kaže: „Živela sam u ubeđenju da što je veći to je seks bolji, ali nakon svakog odnosa osetila sam se kao da me je neko pesnicama udarao u matericu. Možda je bilo do njega, a možda je i najbolje da se držim zlatne sredine”.

(Zadovoljna.rs)

