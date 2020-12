Žene, muškarci žele da im ovo radite u seksu

Komunikacija je ključna

Kada su muško – ženski odnosi u pitanju, uglavnom se smatra da su muškarci ti koji treba više da se trude, bolje da slušaju, budu džentlmeni, obzirni, pažljivi, nežni…

Ipak, nekad i njima treba malo dodatne pažnje.

I oni su samo ljudi – od krvi i mesa, pa zašto bi u ljubavnim igricama večito oni bili ti koji treba da daju sve od sebe da bi druga strana bila zadovoljena kako treba.

Ruku na srce, kada ste zapravo pitale svoje jače polovine da li postoji nešto što oni vole, a vi ne radite?

Upravo je ovo pitanje postavila jedna korisnica Reddita, jer je pukom igrom otkrila šta njen momak voli kada ona radi u krevetu, a eto, nije imala pojma koliko mu to prija.

Tema je imala preko 15 hiljada komentara, što govori da su muškarci i te kako imali šta da kažu.

Želim da sam nekad ja taj koji je zagrljen. Ja jesam visok i obožavam spoon pozu, ali nekad i ja želim da sam taj koji je “mala kašika”.

POVRATNA INFORMACIJA! Obavestite me da li ovo što radim deluje. Neće sve uspeti. Bilo bi mi draže da mi kažete da nešto nije dobro, prebacite se na što je zapravo dobro i pustite me da uživam dok posmatram da vam to što radim prija.

Ne čekajte do duboko u noć da odlučite da zapravo želite da imate seks. Da, nekad je to u redu, ali nedeljom, pogotovo kad znate da ustajem za posao u 5 ujutru, zaista sam umoran, te mogu delovati nezainteresovano, iz čega u vašim glavama može da proizađe da vas više ne volim ili da, ne daj bože imam drugu. Samo sam umoran.

Da mi skine odeću. Da toliko je jednostavno i verujte mi – efektno!

I nama treba stimulacije. Nije sve baš kao u porno filmovima u kojima su glumci nakljukani vijagrom. Potrudite se nekad, nismo mi mašine.

Jednom prilikom sam bio sa jednom devojkom koja je samo par minuta pre nego što ću da doživim orgazam, stegla penis mišićima u vagini. Nikada nisam osetio tako nešto.

Na ovo se nadovezalo još nekoliko muškaraca koji su doživeli slično iskustvo, a i neke žene koje pripisuju ovako nešto Kegelovim vežbama.

Jedan korisnik je bio opširniji: “Opšte pravilo je da ako mislite da biste uživali u nečemu što smo učinili vama, najverovatnije bismo uživali ako biste to učinili i nama. Ne bojte se pokrenuti inicijativu, istraživati ili pričati prljavo, ili bilo šta drugo. Ta prolazna misao da ste to uradili jednom, ali niste bili sigurni, ne treba da vas spreči da pokušate ponovo. Samo napred! Ako se vašem muškarcu to ne sviđa, trebalo bi da vam kaže i da se ne osećate loše zbog pokušaja nečeg novog. Ako se vaš muškarac oseća loše zbog pokušaja nečega novog, on ima drugih problema. Samo se zabavite, pustite svoj um da se oslobodi i neka ga vaše telo prati. Komunikacija je ključna, apsolutno, ali što manje seks smatrate ograničenjem i što ga više smatrate slobodnim izražavanjem, to ćete se više zabavljati. Može biti čudno, možda smešno, možda loše, ali možda i sjajno, ali seks je i sve je to ionako deo njega”. A to je ujedno i jedan od komentara koji je najviše puta bio podržan.

Voleo bih da je češće viđam bez odeće. Nebitno je ako se ugojila, ona je žena koju volim i želeo bih da uživam u svim njenim oblinama.

Žene ne bi trebalo da se ustežu od zvukova u krevetu. Ako vas “pali” naše stenjanje, verujte nam i nama prijaju slične stvari.

Više jezika. Vrat, uši, bradavice… i mi volimo kada prelazite preko tih delova tela.

Komplimenti kad nešto uradim dobro. Ili izgledam lepo.

Da su više “gore”. Uostalom ja sam samo čovek, nisam Supermen.

Nekad bi bilo lepo da nas probude oralnim seksom. Ništa bolje!

Nekad bi bilo dobro da su one inicijatori seksa.

Bilo bi lepo da i mi dobijemo predigru.

Nekad bi bilo sjajno da i one nas pitaju kakav nam je bio dan.

Nikada ne posvete pažnju našim bradavicama, a to tako prija. Voleo bih kada bi se barem nekad setile da je to nama erogena zona.

I muškarci vole da se ljube.

Da li su u pravu? Šta biste još vi dodali na listu onoga što žene retko ili nikad ne rade u krevetu, a bilo bi lepo da se time pozabave češće?

