Žene otkrile: Greške koje muškarci najčešće prave u krevetu, i kako da ih isprave!

Neprijatni trenuci tokom seksa nisu ništa neuobičajeno. Nekada su oni posledica manjka iskustva, nekada je alkohol taj koji nas može povesti put neprijatnosti. Osim toga, postoji niz drugih faktora i situacija koje mogu da prouzrokuju nelagodu kod obe strane.

Nakon dugog niza godina i neprijatnosti koje su žene dožiljavale u spavaćoj sobi odlučile su da otkriju koje su to najčešće greške koje muškarci čine u seksu, a njima odmah pokvare raspoloženje, prenosi The Sun.

Kada postanu grubi, a nisu o tome prethodno razgovarali

„Ne smeta mi grubost, ali hoću prvo da znam šta me čeka“, komentarisala je jedna žena, dok se druga složila: ‘Takođe, moje grudi su deo mog tela. Ne volim kada ih neko grubo stiska ili štipa“.

Mnoge žene su se potvdile da je jedna od najvećih grešaka guranje njihove glave prema muškom polnom organu.

One kažu da nije problem u samom oralnom zadovoljavanju, već da žele same da odrede kada je za to pravo vreme, prenose mediji

„Kada im kažete da su super i oni odmah promene to što rade ili ubrzaju“, glasio je jedan komentar, dok se druga žena složila: „Stalna promena položaja. Ne želim da se osećam kao meso na roštilju. Jedna do dve poze u seksu su savršene za mene. I ne, nisu mi dosadne“.

Imitiranje scena iz porno filmova

Jedna devojka rekla je kako mrzi kada muškarci kopiraju ono što su videli u porno filmovima, umesto da prate signale koje im žena šalje.

„Orgazam nije jedini cilj. Želim da se zabavim i uživam. Čak i ako ga ne postignem odmah s novim partnerom, neću biti razočarana, ako je seks bio dobar“, objasnila je jedna žena.

