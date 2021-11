Žene otkrile koliko treba da traje IDEALNI seksualni odnos

Nekoliko studija zaključilo je da kod većine parova seks traje između pet i osam minuta, ne uključujući predigru koja je važna za potpuni seksualni užitak.

S obzirom na današnji užurbani ritam života ne čudi da se uživanje u intimnim trenucima s partnerom svodi na nekoliko kratkih minuta, ali novi podatak parove bi trebao da motiviše da razmenjivanje nežnosti i seksualne odnose s voljenom osobom ne svode samo na mehaničku radnju i brzinsku akciju.

Jer, da bi bile potpuno zadovoljne i maksimalno uživale u seksu, žene žele da sam seksualni čin traje duže. Koliko?

Istraživanje časopisa “Journal of Sex Research” otkrilo je da žene prvo žele predigru koja će trajati 11 do 13 minuta i zatim 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. To bi značilo da ukupno seks s predigrom mora da traje bar 25 do 30 minuta.

– Uvek podstičem parove da uživaju u što dužoj predigri pre samog čina seksa. Što više predigre, to će nivo uzbuđenja biti veći i lakše će postići orgazam – savetuje Žan (Jan) Kerner, seksualni i bračni terapeut.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.