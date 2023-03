Žene otkrivaju: Evo šta nas potpuno izluđuje, 1 sitnica čini da želja za seksom poraste u sekundi

Žene lepšeg pola nisu isključivo vizuelni tipovi poput muškaraca, i češće ih uzbuđuju određeni postupci, dodiri i reči, a i same daju savete iz prve ruke:

– Poljubac u vrat je nešto od čega će me trnci i to je najbolji način da me moj partner natera da razmišljam o seksu.

– Ne postoji žena koja ne voli spontanost, ali sa dozom razigranosti. Volim kada mi daje do znanja da me želi na mestima na kojima ne bi trebalo – kao da dodirujem nogu ispod stola u prostoriji punoj ljudi, hvatam se za guzu dok stojimo u liftu.

– Volim kada me uhvati za ramena i počne da me masira dok stojimo u redu, peremo sudove… To mi daje do znanja da mu je stalo do mene, da želi da mi ugodi fizički. To je uvek uzbudljivo.

– Iako smo zajedno godinama, i dalje se uzbuđujem kada me pogleda i osećam se kao da me gleda u sobi punoj ljudi.

– Možda zvuči otrcano, ali komplimenti čine čuda. Kad mi šapne na uvo kako sam lepa, koliko sam pametna ili koliko me želi – gotova sam.

– Volim kada je ponosan na mene ili me brani pred drugima. Tada ga vidim kao pravog muškarca koji brine o svojoj partnerki.

– Volim kada koristi svoje ruke i čini to uvodom u seks kakav nisam očekivao. Na primer, gledamo TV i on počinje da mi masira stopala. Nastavite da me milujete po kosi, vratu, a zatim pređite na leđa, grudi, zadnjicu.

– Ako prođem pored njega bez odeće, šta god da radim, on će obratiti pažnju. Može da ubaci u komentar „dobro dupe“ ili samo da gleda – nekad mu kažem da je budala, nekad se smejem, a nekad mi je samo drago. Ta njegova zaigranost i spontanost čini čuda mojoj želji za njim.

– Iznenadno buđenje milovanjem i poljupcima je najbolji način da se probudi želja. Dok me nežno dodiruje, želja za seksom raste i svako jutro počinje sve bolje, piše portal Analitika.

