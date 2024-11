Žene priznale zašto varaju: Momci, ovih šest razloga izuće vas iz cipela

Uobičajeno je verovanje da su muškarci skloniji prevari od žena, ali ni lepši pol nije imun na flert. Predstavljamo šest najčešćih i pomalo neočekivanih razloga zašto žene imaju afere dok su u vezi ili braku.

Nevera se često posmatra kroz previše pojednostavljena sočiva: muškarci varaju radi intimnosti, a žene radi emocionalnog ispunjenja. Ali ni oni nisu imuni na vruću akciju ispod čaršava i pažnju. Prema Dejli mejlu, nedavno istraživanje je otkrilo šest glavnih razloga zašto žene varaju, od kojih bi vas neki mogli iznenaditi.

1. Emocionalno zanemarivanje

„On me niti vidi niti čuje. Ja sam deo nameštaja: nešto za šta pretpostavlja da će uvek biti tu. Mislim da me voli, ali to je nezadovoljavajuća vrsta ljubavi. Ne želim samo da se osećam voljeno, želim da budem željena i voljena. Bilo je to ono što me je nateralo na aferu i ne osećam se krivom što sam u njoj uživala“.

Najčešći razlog za neverstvo žena je taj što nisu srećne u svojoj vezi. Gotovo 65 odsto žena u studiji, sprovedenoj u Velikoj Britaniji i Australiji, navelo je ovo kao razlog za preljubu. Samo 31 odsto muškaraca navelo je nezadovoljstvo kao svoju glavnu motivaciju za traženje intimnosti van veze.

Druga najčešća motivacija žena da varaju je osećaj emocionalne napuštenosti. Iz tog razloga žene imaju četiri puta veće šanse da varaju. Samo pet odsto muškaraca vara ako misle da im partnerka više nije topla.

Ovo je tačno: muškarci varaju najčešće kada njihove fizičke potrebe nisu zadovoljene, žene najčešće varaju kada njihove emocionalne potrebe nisu zadovoljene. Emocionalna povezanost je ključna za žene. Lišene toga, one traže potvrdu i naklonost negde drugde.

2. Osveta

„Pronašla sam niz poruka zbog kojih sam se osećala kao da umirem od hiljadu posekotina. Ne želim razvod jer volim svog muža i decu. Nisam mu rekla da znam za poruke iz tog razloga. Umesto toga, spavala sam sa čovekom sa posla sa velikim zadovoljstvom. Samo ja znam svoju tajnu, ali to mi pomaže da živim sa njegovom izdajom“.

„Znam više od nekoliko žena koje spadaju u ovu kategoriju. Iznenađujući broj žena vara samo iz osvete. Uradile su to zato što im je to uradio njihov partner“, otkrila je kolumnistkinja i stručnjakinja za veze Trejsi Koks.

„Ne radi se samo o izjednačavanju rezultata, već o vraćanju osećaja slobode i dostojanstva u vezi u kojoj se osećamo ugroženo. To možda nije najrazumniji način delovanja, ali teško je odupreti se želji da povredimo partnera u na isti način na koji smo povređeni“, objasnila je ona.

„Ali ovo nije uobičajen motiv za muškarce. Samo tri odsto je reklo da su prevarili jer je to uradila druga strana“, rekla je Trejsi.

3. Povratak moći u vezi

„On zarađuje većinu novca i odlučuje na šta ćemo ga trošiti. On donosi skoro sve velike odluke. Često se osećam kao da nemam prava. Mala tajna „trošenja“ sa bivšim me podsećaju da on ne može sve da kontroliše o meni.“

Osećati se bespomoćno ili marginalizovano nije lep osećaj, a varanje može biti način da se povrati kontrola.

„U vezama koje karakteriše emocionalna ili psihološka neravnoteža, afera je način da se povrati osećaj kontrole. To je posebno uobičajeno kada je partner previše dominantan ili kontrolisan. Ako ste previše uplašeni da se direktno suočite sa njima, sledeća najbolja stvar je da urade nešto podmuklo iza njihovih leđa da bi se osećali bolje“, objasnila je Trejsi.

4. Nezadovoljstvo intimnim odnosima

„Odustala sam od pokušaja da naučim svog partnera kako da doživim orgazam. On je toliko osetljiv i preterano zabrinut za svaku kritiku da nemam srca da mu kažem koliko je daleko od cilja. Moja afera je fizička potreba. Nemam problema da odvojim ljubav i intimnost.“

Ovo je jedna oblast u kojoj se oba pola slažu: ako nemate dobre i redovne intimne odnose kod kuće, veća je verovatnoća da ćete ih imati negde drugde. Gotovo devet odsto žena je reklo da je to razlog zbog kojeg su neverne, dok se deset odsto muškaraca slaže.

„Intimnost je možda četvrta na listi motivatora za neverstvo za žene u studiji, ali mi smo i dalje podložni zavođenju ako je intimnost sa našim partnerom dosadna i predvidljiva“, objasnila je Trejsi.

5. Želja za nečim što je „samo za mene“

„Da li im je negde na rođenju bilo istetovirano da muškarci mogu da sede i gledaju žene kako rade sve kućne poslove? Da su žene te koje se sete da pošalju rođendanske čestitke, provere starije roditelje, održavaju kontakt sa prijateljima? Moja afera je jedina stvar u mom životu koji je isključivo za moje zadovoljstvo i ne moram da budem žena, majka, ćerka ili sestra.“

Većina žena radi, i dalje obavlja većinu kućnih poslova i održava domaćinstvo. Zbog stalnog stresa žongliranja karijerom, majčinstvom, poslom i drugim obavezama, mnoge žene se osećaju necenjeno i preplavljeno. Neke odlaze u banju da se posvete sebi, dok druge idu u susret svojim ljubavnicima da bi se izborile s pritiskom.

„To je nešto što je samo za mene“, izjava je koju terapeuti često čuju od žena koje su bile prinuđene da opravdavaju zašto su bile neverne.

6. Dosada i žudnja za uzbuđenjem

„Nema ništa loše u mojoj vezi, ali ja sam sa istom osobom već 24 godine. Oboje znamo sve jedno o drugome. Nisam glupa. Znam da je to priroda dugotrajne veze , a početak iznova sa nekim drugim neće ništa rešiti, jer ću u jednom trenutku završiti u ovoj fazi veze sa malo avanture sa strane tu i tamo održava stvari živahnim i čini život zanimljivijim.

To je uzrok za koji je najmanje verovatno da će osvojiti bilo kakvu simpatiju, ali i uzrok na koji će se odnositi na mnoge parove. Monogamija može ponuditi sigurnost i druženje, ali ljudi brzo postaju desenzibilizovani, pa čak i u dobrim odnosima postoje periodi kada život izgleda monotono.

Skoro osam odsto žena reklo je da varaju samo zato što im je dosadno, a pet odsto je reklo da to radi jer žele nešto novo. Muškarci varaju i kada im je dosadno (skoro šest odsto), ali je duplo veća verovatnoća da će prevariti jer žele nešto novo (skoro 11 odsto).

(net.hr)

