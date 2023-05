Žene s ovom bojom kose najviše uživaju u seksu

Da li ste se ikada pitali postoje li određene grupe muškaraca ili žena koje najviše uživaju u vođenju ljubavi? I da li ste ikada pomislili da je boja kose povezana sa tim?

Nismo ni mi, ali istraživanje Univerziteta u Hamburgu je pokazalo drugačije. Naime, njegovi rezultati pokazuju da je seksualni život crvenokosih žena aktivniji od žena sa drugom bojom kose. One su imale veći broj partnera, češće praktikuju vođenje ljubavi i zaista su vatrenije.

U istraživanju je učestvovalo nekoliko stotina žena.

“Čak i one žene koje farbaju kosu u crveno žele da pošalju poruku da traže partnera. Čak i žene koje su u vezama i farbaju se u crveno daju znak svom partneru da su nezadovoljne i da traže nešto bolje”, rekao je dr Skot Beri Kaufman za „Psyhology Today“.

On je istakao i da u društvu oduvek postoji veći interes za crvenokosim ženama, a dr Džonotan Ris, sa Univerziteta u Edinburgu, smatra da je genetski crveni gen MC1R da su se prve crvenokose žene počele pojavljivati pre oko 50.000 godina, ali gen se neverovatno brzo proširio.

On smatra da je to zato što su ljudi želeli da se druže sa crvenokosim ženama. Crvena kosa je prepoznatljivija od mnogo češće plave ili crne boje kose. To znači da ljudi s crvenom kosom, koji ulaze u kafić, imaju veću šansu da će biti zapaženi od potencijalnih seksualnih partnera od žena druge boje kose.

