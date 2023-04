Žene, vaši muškarci ne žele da znaju ovo o vama!

Mnogo je toga što oni žele da znaju, nekada ih interesuju i najsitniji detalji, najbanalnije situacije. Mi ćemo se ovoga puta pozabaviti ipak stvarima koje su na poslednjem mestu na njihovoj listi znatiželje. Nemojte pogrešno da shvatite: najbolje je biti iskren, skoro uvek. Ipak, postoje saznanja sa kojima momci ne umeju da se nose ili prosto ne žele da ih čuju. Evo koje teme treba da izbegavate ako želite da ga zadržite.

Koliko ste umorne

Pa, šta? Svi smo umorni, osim ukoliko niste baš primorane da izdržite neku užasnu 48-satnu radnu epopeju. U ovom brzom svetu kukanje samo čini da zvučite “kenjkavo”. Osim ako ne očekujete da je momak sa kojim razgovarate stručnjak za terapiju biljnim čajevima, sačuvajte kuknjavu za internet forum ili blog.

Promena frizure

Ako sam ne primeti da imate novu frizuru, zaboravite! Evo šta se odvija u njegovoj glavi kada mu ukazujete da ste promenile nešto na sebi: “Uzbuna! Mami komplimente”. Samo ćete ga dovesti u neprijatnu situaciju, a i imajte u vidu da možda ništa ne govori jer se drži one stare mudrosti: Ako ne možeš da kažeš ništa lepo… U svakom slučaju, samouverenost je seksi. Ako menjate frizuru, uradite to samo i prvo zbog sebe.

Vaš izbor proizvoda za intimnu higijenu

Kratko i jasno: većina momaka meša šta je tampon, a šta uložak – i, verujte, savršeno su zadovoljni što ne znaju u čemu je razlika. Ako zaustavlja krvarenje (ili ima bilo kakve veze sa problemima ispod struka), nikako ne žele to da znaju! Sa druge strane, nije ni kulturno. Nešto ipak treba da ostavimo za sebe.

Čitate vruće seks savete

Ne želimo da samo slušamo o tome – želimo da ih primenite, kažu muškarci! Na kraju krajeva, to i jeste smisao svih tih saveta. Ali ne “pali” svaki trik na svakom momku. Zato eksperimentišite i pustite da vaš novi erotski repertoar govori sam za sebe.

Mislite da je neki drugi muškarac privlačan

Ne, nije u pitanju nesigurnost. Razgovor će stati ako, na primer, pomenete da je neki muškarac zgodan. Šta očekujete da vam momak na to uzvrati? Potvrdno klimne glavom i složi se s puno entuzijazma? To se neće desiti. Da misle da su drugi momci seksi verovatno bi to spomenuli u razgovoru i pre vas. Da li ste se upitale zašto to ne čine? Samo pogledajte iz druge perspektive, kako bi vi odreagovale da on komentariše neku zgodnu devojku na plaži? E prema tome…

Detalje vaše dijete

Cilj svake dijete je postizanje određene telesne težine. I, kao što je to slučaj sa putovanjima, nikog ne zanima kako ste tamo stigle. Zanima ih samo da ste stigle. Totalno nebitni podaci, bitan je efekat.

Koliko ste pametne

Momci se trude da izbegnu devojke koje se previše napadno razmeću svojom inteligencijom. Ako češće od jednom u razgovoru pomenete Hemingveja, Dostojevskog ili Ničea, moguće je da se razmećete svojim obrazovanjem, što može da otkriva izvesnu nesigurnost.

