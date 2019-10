Život nije bajka: 5 NAJVEĆIH laži o braku koje slušate od ljudi

Ne postoji pravilnik o tome kako bi nečija veza trebalo da izgleda, kao ni pojašnjenje o tome kako bi ljudi trebalo da se vole, razgovaraju, svađaju… Ono što je najvažnije jeste da pronađete način koji baš vama odgovara.

U savršenom braku partneri se nikada ne svađaju, a odgovornosti su jednako podeljene. Ovo ste verovatno čuli nebrojeno puta, ali dobro znamo da je to daleko od istine. I vreme je da prestanemo da težimo nepostojećem idealu. Stručnjaci za veze otkrivaju pet najvećih laži o savršenom braku

U ‘savršenom’ braku nema ćutanja koje traje danima

Mnogi misle da u vezi nema ničeg goreg od ćutanja. Ali tihi dani ne moraju da uništavaju odnose. Prema psiholozima, oni su jednostavna reakcija na višak teških emocija: razočaranje, ljutnju, bes… Vredi zapamtiti da tihi dani imaju smisla kada su kratkotrajni i vode ka iskrenim razgovorima o onome što se dogodilo. Nemojte samo dozvoliti da ćutanje potraje predugo…

Srećni parovi se ne svađaju

Očigledno je da se partneri međusobno razlikuju i mnoge stvari shvataju drugačije. Međutim, ovo se može završiti svađom i tu nema ničeg lošeg. Svađa pomaže da se očisti atmosfera i da se nešto konačno promeni. Konflikt je sastavni deo svih međuljudskih veza, a prepiranje i svađanje, sve dok nisu destruktivni i nasilni nisu negativna stvar. Istraživanje je pokazalo da ako se u tri godine veze niste posvađali, reč je o nezdravoj vezi. Tada su se parovi već opustili i ako se ne svađate, to je čest znak povlačenja.

Prepirke i jadikovanja u intimnoj vezi znače da vam je stalo. Naravno, niko ne bi trebalo da bude nesrećan u vezi, ali emocionalno inteligentne svađe su znak da ste uložili u vezu i da ste spremni za komunikaciju i na to da se vaš odnos još više učvrsti. Držati stvari u sebi, retko je kome, na duge staze, pomoglo.

Odnos davanja i uzimanja

Za mnoge ljude osnovni princip partnerstva je davanje i uzimanje. Oni misle da kada jedna strana nešto da, druga oseća dužnost da to uzvrati. Ali ovaj princip se ne može u potpunosti sprovesti. Takvo brojanje, ko je dao koliko je loše. Napokon, veza nije kao račun u prodavnici i ne možete da je podelite 50:50.

„Juče sam ja bila s decom, danas je tvoj red“. Očekivanja moraju da budu prilagođena okolnostima.

U spavaćoj sobi je uvek vruće

Romantični filmovi nas hrane slikama zaljubljenih parova koji su uvek strastveni u spavaćoj sobi. A svaki njihov krupni plan pun je ushićenja i završava se orgazmom ljubavnika. Ali to nije baš tako u stvarnosti. Nedostatak vremena i umor čest su razlog zašto se seks proredio. Međutim, ako vas to jako muči, otvoreno razgovarajte s partnerom o tome. Možda se rutina uvukla u vašu vezu? Postoje brojne stvari koje utiču na naš stepen želje, a to nije uvek lako odrediti kao što neki misle.

Mnogi parovi nemaju isti nivo seksualne želje. Pokušajte da razgovarate o tome kakav je seks bio pre, kada su se stvari promenile i šta se događalo tokom tog perioda. Pričajte o najluđem seksu koji ste imali zajedno, zabavite se, koketirajte, isprobajte nove stvari…

Suprug je najbolji prijatelj

Istraživanja pokazuju da samo 30 odsto žena smatra da su njihovi muževi najbolji prijatelji. Glavni prigovor muškaraca je da ne mogu da slušaju ispovesti. Svet ženskih emocija čini im se previše komplikovanim. Oni često ne znaju da ženu treba samo saslušati. U jednom istraživanju u kojem je učestvovalo 1. 517 žena, više od polovine je svoju najbolju prijateljicu „ocenilo bolje“ od životnog partnera i to u smislu da su bliže s prijateljicom.

Postoje i razlozi za to.

Glavni razlog zašto su ženama draže prijateljice je taj da imaju osećaj da s njima mogu da razgovaraju o svemu. Takođe, napomenule su činjenicu da najbolje prijateljice više slušaju, nego njihovi partneri i mogu im reći stvari koje partneru možda i ne bi.

Mnogo je žena reklo da se bolje zabavljaju kad su s prijateljicama, te je 39 posto njih izjavilo da su im draže drugarice, jer se s njima „mogu smejati do suza.“