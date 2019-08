Zna li iko zašto se ljubimo zatvorenih očiju?

Retko kad svesno zatvorimo oči prilikom ljubljnja, obično se to tek tako dogodi, zar ne?

Oboje osećate kako lete iskre, naginjete se jedno prema drugom otvorenih očiju, a onda negde pre spajanja usana zatvorite oči. To se događa nehotice, želela ti to ili ne. Međutim, mi smo jaaako znatiželjne, pa smo pronašli naučno objašnjenje zašto ljudi automatski zatvaraju oči kad se ljube – i rado ćemo to podeliti s tobom.

Možda ti se to sada čini još čudnijim, ali za to postoji savršeno dobro objašnjenje. Psiholozi su konačno pronašli odgovore na to zašto se ljubimo zatvorenim očima. Ukratko, mozak se ne može nositi s višestrukim podražajima odjednom – pa ako se koncentrišemo na ljubljenje, jednostavno zatvorimo oči dok spajamo usne. Univerzitet Royal Halloway u Londonu sproveo je istraživanje o vizualnom, i senzornom iskustvu te su došli do zaključka da se naš mozak bori za obradu onoga što se događa za vreme poljupca izvan vizualnih nadražaja. Odnosno, ne možemo držati otvorene oči tokom poljupca zato jer naš mozak ne može istovremeno obraditi i vizualne i osećajne nadražaje.

Poly Dalton i Sandra Murphy, kognitivni psiholozi, otkrili su da „taktilna svest zavisi od razine perceptivnog opterećenja u istovremeno vizuelnom zadatku“. Istraživanje je došlo do zaključka bez da su se stvarni parovi trebali ljubiti. Umesto razmene poljubaca parovi su bili podvrgnuti vizualnim zadacima dok su naučnici promatrali njihove taktilne osećaje. U vizualnom delu istraživanja ispitanici su ispunjavali pisane zadatke različite težine, a naučnici su merili njihove taktilne reakcije tako što su ih opremili napravama koje emituju male vibracije na rukama. Rezultati koji su dolazili pokazali su da ispitanici manje reaguju na taktilne nadražaje kad im oči moraju „više raditi“. Drugim rečima, ispitanici su otkrili da su za vreme pisanih zadataka jedva osetili vibracije, ali kad su zatvorili oči – osetili su vibracije mnogo snažnije. Naravno, vibracije su bile sve vreme jednake frekvencije.

Poljubaci su zapravo i merilo zdrave i kvalitetne veze. Zato, povedite računa o tome koliko često jedno drugom upućujete poljpuce!

Ta se logika može primeniti i na druge aktivnosti pri kojima dolazi do jakih nadražaja – poput seksa, gde će ljudi pre zatvoriti oči kako bi izbegli „preopterećenost čula“. Za vreme seksa ljudi imaju naviku zatvoriti oči kako bi „obradili“ to iskustvo bez vizualnih nadražaja koji bi im u tom trenutku mogli samo smetati. Dakle, jednaka logika vredi i za ljubljenje.

„Ovi rezultati mogli bi objasniti zašto zatvaramo oči kad želimo usmeriti pažnju na drugo čulo“, kaže dr Dalton. „Isključivanje vizualnog unosa ostavlja nam više mentalnih resursa za usmeravanje pažnje na druge aspekte našeg iskustva“, dodaje.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da zatvaranje očiju za vreme ljubljenja pojačava intimnost susreta te nam pruža veće zadovoljstvo. Možda je i evolucija odigrala značajnu ulogu u tome, jer manje smetnje znači bolji fokus za vreme polnog odnosa – a tada raste verovatnoća za trudnoću.

Naravno, neki ljudi svesno se ljube otvorenih očiju, premda to može iziskivati određeni napor. Kako god uživala u ljubljenju, sada znaš razlog zašto se obično ljubimo zatvorenim očima – i da priroda želi da oboje više uživamo…