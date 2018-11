Znaci da vas partner vara: Više od 60 % preljubnika ima jednu zajedničku stvar

Imate osećaj da vam je partner neveran?

Prema najpoznatijem italijanskom sajtu za upoznavanje vanbračnih partnera, Incontri-extraconiugali.com, čak 45 % muškaraca priznalo je da su varali svoje partnerke u prošlosti, dok isto priznaje 20 % žena.

Kako bi ljudima pomogli da otkriju da li su njihove sumnje opravdane, kanadski sajt za upoznavanje Ashley Madison napravio je istraživanje koje je pokazalo da 61 % preljubnika (od 1.400 ispitanih) priznaje da nije blisko s roditeljima svog partnera.

Tako da ako vaša druga polovina izbegava porodična druženja, možda je to zbog griže savesti, piše Daily Star.

Terapeutkinja za parove i autorka knjige ‘The New Monogamy: Redefining Your Relationship After Infidelity’, Temi Nelson to je objasnila rečima: „Održavanje udaljenosti od roditelja svog partnera može biti pokazatelj nezainteresiranosti u braku, ili barem u poštovanju monogamije.“

Gotovo polovina preljubnika kaže da roditelje partnera vidi jednom godišnje ili čak i manje.

Takođe, 85 % ispitanih priznalo je da ih nije briga šta roditelji njihovog partnera misle o njima. Nelsonova dodaje da to ljudima i olakšava varanje jer u tom slučaju varanjem rizikuju izdaju manjeg broja ljudi.

„Ako vas nije briga za roditelje vašeg partnera i nije vas briga šta oni misle o vama, manje toga ćete izgubiti ako vas uhvate u varanju.“

Nedavno istraživanje pokazalo je i da žene koje glume orgazme tokom seksa, češće varaju svoje partnere.