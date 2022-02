Znakovi da muškarca ne zanima ozbiljna veza, već samo seks

Postoje znakovi koji ukazuju na to da partner kojeg ste tek upoznali nije zainteresovan da sa vama uplovi u vezu, već da traži avanturu i provod za jednu noć.

Savetnica za veze Persija Lavson objašnjava da postoji šest „crvenih zastavica“ na koje treba da obratite pažnju ako izlazite s partnerom kojeg ste tek upoznali. Ukoliko vi želite ljubavnu vezu i pitate se da li je to obostarano pogledajte da li pokazuje ove znake.

Ukoliko primetite neki od njih velika je verovatnoća da on samo želi da vas odvede u krevet i da nije spreman da prihvati obaveze.

Zove vas kao plen

Počnimo sa najočiglednijim – SMS porukom koja stiže u subotu, kasno uveče, s pitanjem: „Kakvi su tvoji planovi za večeras?“. Ako je spreman da čak i taksi pošalje po vas to je definitivno znak da mnogo želi seks sa vama.

Stvara vam pritisak

Ako imate osećaj da vas nagovara na nešto to je znak da ga samo zanima da vas odvede u krevet. Veoma brzo će pokušati da uspostavi fizički kontakt i stalno će imati seksualne insinuacije ili šale na temu seksa.

– Možda će vam biti neprijatno, jer previše žuri. Kad ste s njim, on želi da vas dodiruje, a kad vam šalje poruke često koristi reč seks. To nije dobar znak – kaže Levson.

Otvoreno vam kaže da želi „samo malo zabave“

– Ako vam partner kaže da traži samo malo zabave i da ne želi ništa ozbiljno, sve je jasno. Ponekad se to dogodi kad je neko upravo izašao iz ozbiljne veze, ali ako vam tako nešto da do znanja, nemojte da gubite vreme. On očigledno traži samo jednu ‘bezobraznu’ noć, a ne obavezu – pojašnjava Lavson. Mnogi ljudi, posebno žene, koje to često ne žele da priznaju, i u takvim situacijama pokušavaju da odvedu stvari prema dubljem, ozbiljnijem odnosu, ali to najčešće ne uspeva, dodaje ona. Dakle, ako vam kažu da ne žele ništa ozbiljno, shvatite to tako.

Razgovori su vrlo površni

– Neko ko održava površan kontakt verovatno traži samo jednu vrstu intimnosti. U svom razgovoru on se ne trudi da vas bolje upozna. Razgovor često može delovati usiljeno – priča Lavson.

S druge strane, postoje ljudi koji žele da vas nateraju da mislite da su stvarno zainteresovani za najdublji deo vaše intime, ali vas vas zapravo mame lažnim osećajem sigurnosti, tako da se otvorite i spavate s njima, nakon čega nisu spremni ništa drugo da van ponude, piše 24sata.hr.

Izbegavaju druženje s prijateljima

Pazite na ljude koji nisu zainteresovani za druženje s vašim prijateljima, kao i za to da vas upoznaju sa svojim prijateljima. Neki ljudi otkazuju dogovor u zadnji čas i zapravo ne pokazuju interes za povezivanje s vašim životom. Oni žele da se sa vama viđaju samo nasamo, jer ih zanima samo seks.

Često se to može protumačiti kao da jednostavno vole da budu s vama i vole ono što vas dvoje zajedno predstavljate, pa će se činiti da im se stvarno sviđate. Ipak, ako neko želi nešto više od seksa s vama, biće stvarno uzbuđen zbog toga što ćete upoznati njegove prijatelje i porodicu i radovaće se tome.

Ne troše nikakav novac na vas

Ako neko samo traži seks, nije baš zainteresovan da vas impresionira ulaganjem u vas na onaj način kako bi to činio da mu se stvarno sviđate – zaključuje Lavson.

