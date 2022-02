Znakovi ga odaju: Ovakav je muškarac u seksu kad je zaljubljen

Seks na početku veze obično je uzbudljiv i drugačiji od onog u prethodnim vezama, ali kada on počne da se zaljubljuje, sve će postati sasvim drugačije.

Ljubi češće i duže

Poljupci su za muškarce vrlo intiman čin. Zbog toga je to jedan od prvih znakova da on intenzivno razmišlja o dugoročnoj vezi i vidi sebe u budućnosti pored vas. Ako vas ljubi češće nego pre, po celom telu i dugo, želi da vam da do znanja da mu se veoma sviđate i da mu je stalo do vas.

Posvećen je seksu

Muškarac koji samo želi da uživa u seksu, a ne i u vezi, neće se previše truditi oko predigre i vremena koje je obično potrebno ženi da se stvarno uzbudi. Kada mu je stalo do vas, potrudiće se do najmanjih detalja da budete zadovoljni seksom i osetite koliko mu je to važno.

Želi da vam udovolji

Još jedan znak je to da će vas ispitivati šta volite u seksu i slušati šta govorite. Muškarci koji su u vezi samo zbog zabave nemaju potrebu da detaljno razgovaraju sa partnerkom o njenim tajnim željama niti da se maze nakon seksa.

Uvek je pažljiv i velikodušan

Pažljiv je i velikodušan ljubavnik, ne samo prvih nekoliko puta, nego većinu vremena. To je zato što je zainteresovan i želi odnos koji nadilazi zonu seksa. Upravo zato pokušava shvatiti šta je vama važno, koje su vaše erogene zone i kada se osećate najbolje uz njega.

Opušten je i svoj

Kada je opušten, razdragan i ne žuri otići nakon intimnih trenutaka, to je solidan znak da je zaljubljen ili se zaljubljuje. Iz istog razloga neće se truditi stalno da vas impresionira i pokazuje koliko je savršen u svemu.

Male stvari su važne

Pripaziće na atmosferu i potruditi se da stvori romantično okruženje za sastanak. Po malim detaljima kao što je večera uz sveće ili novi parfem primetićete koliko se trudi da shvatite kako mu je stalo do veze i vas. Takođe će vam reći kako bi želeo da se družite sa prijateljima ili odete na kratko putovanje. Muškarac koji želi usputnu aferu i malo dobre zabave nikada vas ne bi toliko uključio u svoj život.

