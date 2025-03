Znate li kako život bez seksa deluje na muškarce, a kako na žene? Neće vam se dopasti

Svaki peti muškarac u braku ili vezi nije imao seks u poslednjih mesec dana, ali je sve više njih koji su u braku samo kao cimeri. Užurbani način života pun stresa, briga o bolesnim roditeljima ili rođenje deteta neki su od razloga zašto seksualna strana veze umire, ali mnogo veći problem je fizičko i emocionalno distanciranje partnera, što rezultira smanjenjem privlačnosti i želje za supružnikom, Medical News Today.

Ovo je problem sa kojim se treba baviti i na koji treba reagovati u trenutku kada se dogodi, a ne godinama i mesecima kasnije – jer je tada danak u vezi već napravljen. Ne misli se na stvarne situacije u kojima je seks nemoguć, već na one u kojima je planirano da se seks izbegne, ali to nekolicini ne predstavlja problem. Ovo postaje i sukob ega – strana koja ne želi seks ne razmišlja o osećanjima i potrebama svog partnera, dok ona koja to želi ispada kao ona koja je „samo do toga“. Seks u vezi je normalna i prirodna stvar za očekivati, ali njegova učestalost zavisi od same veze.

Predrasuda je da su muškarci uvek ili uglavnom ti kojima nedostaje seks u braku, brojna istraživanja pokazuju da se seksa u istoj meri „lišavaju” pripadnici oba pola. Bio loš, odličan ili osrednji – seks je osnovna ljudska potreba. I dok jedni lakše podnose apstinenciju, drugi mogu da izlude tokom „sušnog perioda” i da se ponašaju potpuno neskladno svom karakteru. Dok se sve više govori o tome kako muškarci tolerišu apstinenciju, o ženama se prave mnoge šale i teorije o histeriji i nervozi izazvanoj celibatom.

Još su stari Grci govorili za žene koje se dugo uzdržavaju da pate od histerije, a „histera“ je latinski naziv za matericu. Verovalo se da žene dobijaju impuls zadovoljstva kroz seks, koji putuje iz materice po celom telu, a u njegovom odsustvu stradaju svi organi. Rezultat je nervozna žena, koja leči svoje frustracije na okolinu. I dok je to bila vladajuća teorija koja se još u prošlom veku sa vibratorima tretirala kao histerija, danas stručnjaci govore šta se zaista dešava u ženskom telu tokom dužih faza apstinencije.

Kod žena u fertilnoj fazi, odnosno od početka menstruacije do menopauze, želja za seksom se povećava i smanjuje prema danima menstrualnog ciklusa. Tokom ovulacije, obično u sredini ciklusa – potreba za seksom je najjača. Takođe, nešto se povećava u danima pre menstruacije, a u to vreme najviše „nedostaje” seksa. Pošto seks podstiče lučenje hormona sreće, psihi definitivno nedostaje taj „izduvni ventil“, ali posledice po žene nisu ništa jače od onih za muškarce, smatraju lekari.

Naime, dok je žensko samozadovoljavanje nekada bilo tabu, brojne moderne studije potvrđuju da se i žene na ovaj način olakšavaju, posebno u periodima apstinencije. Iako je to globalno u nešto manjoj meri nego kod muškaraca, svakako je česta pojava. Često se kaže da u dobroj vezi seks igra samo 10 odsto, dok u lošoj ima ulogu od 90 odsto – što je jedno od objašnjenja zašto su ljudi spremni da ostanu u lošim vezama, ili prekinu dobre ako je seks nezadovoljavajući. Prosečan bračni par vodi ljubav u proseku jednom nedeljno, ali jedan od 20 parova se potpuno uzdržava od seksa.

(Večernji list)

