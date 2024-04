Znate li koje je najpopularnije vreme za seks? Vrlo verovatno nije ono što mislite…

Verovatno ste bar jednom u životu čuli izreku: „Ne postoji savršeno vreme ni za šta“. Ali sada se ispostavilo da zaista postoji, posebno kada je u pitanju seks. Prema novom istraživanju, parovi imaju određeno vreme za akciju ispod čaršava. Stručnjaci za kondome u Dureksu su otkrili da je veća verovatnoća da će se seks desiti između 21 i 23 sata.

Četvrtina ljudi uživa u seksu pre spavanja, a desetina između 19 i 21 čas. Istraživanje je takođe pokazalo da skoro isto toliko čak i ostaje budno do 1 sat ujutru zbog seksa. U međuvremenu, 6% ispitanika su ranoranioci koji to rade od 5 do 9 ujutru, piše Dejli star.

Isti broj ljudi preferira seks tokom ručka, od podneva do 14 časova. A 7% ispitanih postaje živahno vrlo kasno, odnosno od 1 do 5 ujutru. Vil Kaningem (34) iz Noriča tvrdi da on i njegova partnerka Sofi imaju seks kada dođu sa posla u 19 časova. „Idemo pravo u spavaću sobu i odložimo večeru“.

Istraživanje Dureksa je takođe otkrilo da svaki peti ili ne zna u koje vreme je imao seks, ili šta radi nekoliko puta dnevno.

„Naši podaci pokazuju da mnogi više vole večernji seks između 19 i 23 sata, ali mnogi se bave ovom aktivnošću pre doručka. Dureksov raspored seksa pokazuje da nijedno vreme nije ograničeno kada je u pitanju seksualna aktivnost“, rekli su oni.

Kada je u pitanju najbolje vreme za intimnost, jedan stručnjak je otkrio da seks u određeno doba dana može biti od koristi. Dr. Farzana Khan iz RegenLab-a rekla je da postoje iznenađujući razlozi zašto bi trebalo da prihvatite jutarnji seks i začinite svoj dan malo intimnosti.

„Uopšteno govoreći, seks je veoma koristan za kardiovaskularno zdravlje, mentalno zdravlje i kvalitet veze, ali ima mnogo više od toga. Pokazalo se da snižava krvni pritisak, ublažava stres i anksioznost, pa čak i pomaže u jačanju imunološkog sistema, “ tvrdi ona, a prenosi Večernji list.

