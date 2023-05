Znate li koji je glavni razlog razvoda: I ne, nije prevara

Na spomen sintagme „uzrok razvoda braka“ uglavnom nam kroz glavu prolaze misli o tome da se u odnos upetljala treća osoba ili da je bračni par imao nesavladivih finansijskih problema. Ali ne, to nisu glavni razlozi. Glavni uzrok razvoda u poslednje vreme je to što zaposlene mame rade sve, a muževi se povlače i smatraju da ne moraju da rade ništa. Objasnio je to Denis R Vetrano Jr., porodični advokat iz Njujorka, specijalizovan za razvode brakova, u TikTok snimku koji ima 4,4 miliona pregleda, piše Independent.

Uzrok razvoda je sve što pada na ženu

Vetrano objašnjava da žena obavlja poslove oko dece, nabavke namirnica, kuvanja obroka i pranja veša, a uz to ima i svoj posao i zarađuje novac. Muž, s druge strane, „ide u vatrogasni dom, ide da igra karte ili šah i ide da se druži s prijateljima. Žene su umorne,” zaključio je.

Mnoge razvedene gledateljke složile su se s njim i podelile svoja iskustva. Jedna je napisala da ju je uz sve to suprug optužio za prevaru, a ona se samo zapitala kada bi od silnih obaveza uopšte stigla da ga prevari. Druga je napisala da je nakon razvoda imala „jedno dete manje o kojem je morala da se brine“. Treća se složila i dodala da ima „manje posla kao samohrana majka dvoje dece, nego kao udata majka dvoje dece“.

Jedna je žena napisala da ne bi trebala osećati manji stres nakon razvoda jer ima jednog roditelja manje za pomoć, na šta je Vetrano odgovorio: „Ne bi trebalo, ali stvarnost je da su mnogi puno manje pod stresom nakon razvoda“. Naime, studija istraživača sa Univerziteta u Mičigenu iz 2016. otkrila je da muževi stvaraju dodatnih sedam sati kućnih poslova nedeljno koje na kraju padaju na ženina leđa i kojima se ona bavi.

Analizirali su se podaci iz dnevnika vremena i pokazali da prosečna udata žena nedeljno radi sedam sati više kučnih poslova od prosečne neudate žene. Prosečni oženjeni muškarac radi samo jedan sat više kućnih poslova nedeljno u poređenju sa samcima, prenosi womeniaadria.com.

Uloga oca prečesto u senci

Često čujemo da je biti majka full time job. „Posao“ koji žena „odrađuje“ 24 sata dnevno, sedam dana u nedeljno. Ali, ne čujemo toliko često kakav je posao biti otac? Na našim se prostorima i dalje na majku gleda kao onu koja mora da brine o zajedničkom detetu, svom suprugu i zajedničkom domaćinstvu bez obzira na sve šta je snađe. S druge strane, otac se može povući kada poželi – jer za dete je tu majka. Da, majka je izuzetno važna, ali važan je i otac.

Naravno, postoje mnogi očevi koji ne spadaju u spomenutu grupu i koji brinu o svojoj deci i kućnim poslovima jednako ili barem skoro jednako kao majke. Ali, ne želimo da im za to skidamo kapu, upućujemo im reči hvale i veličamo ih. Želimo da to bude normalno i da oni budu primer. Pravilo, a ne izuzetak.

