Znate li koliko često treba da imate seks u zavisnosti od vaših godina? Odgovor bi mogao da vas iznenadi

Da li znate koliko bi zapravo trebalo da imate seksa sa svojim partnerom? Prema ekspertima za seks, taj broj zavisi od brojnih faktora uključujući godine, zdravlje, seksualni nagon i status veze. Studija Instituta Kinsi, koja istražuje seks, reprodukciju i pol, sugeriše da godine mogu da predvide koliko često imate seks, piše The Sun.

Nije iznenađujuće što se najviše seksaju ljudi od 18 do 29 godina, koji su, prema istraživanjima, intimni u proseku 112 puta godišnje. Oni od 20 do 39 godina imaju seks oko 86 puta godišnje, što je nešto manje od dva puta nedeljno, ali oni od 40 do 49 godina imaju seks samo 69 ​​puta godišnje.

Prema studiji, kako ljudi stare, količina seksa se dramatično smanjuje. Pa, to ne znači da je njihov seksualni nagon smanjen, ali znači da životni stres, porodične obaveze i fizički izazovi često stoje na putu. Takođe, istraživanja su pokazala da zdravlje utiče na aktivniji i zadovoljniji seksualni život, kao i na to da se ljudi sa godinama osećaju starijima, pa samim tim i manje interesovanja za seks.

– Zaključak ovih studija je da se kako starimo povećavaju izgledi za razvoj hroničnih zdravstvenih stanja, ali to negativno utiče na učestalost i kvalitet seksualne aktivnosti – objasnio je dr. Džastin Lehmiler u publikaciji Instituta Kinsi.

Šta ako nemate prosečnu količinu seksa za svoje godine?

Neke studije su otkrile da su bračni parovi koji imaju više seksa obično srećniji, dok su druge studije otkrile da ljudi koji tvrde da imaju čest seks nisu ništa srećniji od drugih. Na kraju, kaže dr. Lehmiler, zapravo ne postoji tačan broj koji će odrediti koliko često parovi treba da imaju seks, radi se o tome čime ste zadovoljni i zadovoljni, a šta vama odgovara.

