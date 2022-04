Znate li šta je „vanila seks“? Sve više parova ga praktikuje

Jeste li ikada čuli za izraz ‘vanila seks’? U poslednje vreme ovakav tip odnosa postaje sve popularniji, a radi se zapravo o sasvim običnom, konvencionalnom seksu, koji isključuje bilo kakav oblik sadomazohizma, ropstva, dominacije, pokornosti i sl.

Prema pisanju portala Pure Wow, ovaj tip odnosa na neko vreme je bio zapostavljen zbog „kinky“ seksa, koji je ljudima posebno postao zanimljiv nakon izlaska knjige i filma “Pedeset nijansi sive”. Čini se da su se parovi ipak umorili od eksperimentiranja jer, kako navedeni portal tvrdi, sve se više njih vraća klasičnoj misionarskoj poziciji i jednostavnim postizanjima užitka. Dakle, ako nemate fioku punu igračaka za seks, vaš seksualni život se može okarakterisati kao “vanila”.

Neki ljudi, pobornici “kinky” seksa, vanila tip seksa smatraju dosadnim i monotonim, ali sigurnost sigurnost koju on pruža, kao i odsustvo mogućih iznenađenja, i dalje se smatraju među najpopularnijim vrednostima tokom vođenja ljubavi.

Seksualna terapeutkinja Rosara Torisi smatra da vanila seks nailazi na predrasude jer je “kinky seks” postao prihvatljiviji u pop kulturi.

„Istina je da će ovaj seks smatrati dosadnim oni ljudi koji vole izazove. To je sve subjektivno. Ako neko kaže da je vanila seks loš, to je zato što on ne prija njegovom karakteru”, zaključila je, prenosi index.hr.

Što ako vanila seks nije za vas?

“Ako ti ne pričinjava zadovoljstvo, zašto to da nastavite da radite?“ pita Torisi. Svako ima različite preferencije.

Dakle, bez obzira na to da li se opredeljujete za “kinky” ili “vanila” seks ili nešto između, Torisi naglašava da je najvažnije da prepoznate ono što želite i da o tome komunicirate sa partnerom.

