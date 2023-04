Znate li zašto žene maštaju o drugim muškarcima tokom seksa? Odgovor će vas iznenaditi

Nedavne studije su pokazale da čak 50 odsto žena tokom seksualnog odnosa razmišlja o drugim muškarcima. To je prilično veliki broj žena pa se postavlja pitanje zašto?

Među brojnim razlozima zbog kojih žene maštaju, ova četiri su se izdvojila kao vodeća:

1. Fantazija

Glavni razlog zbog kog žene razmišljaju o drugim muškarcima jeste fantaziranjem kakve verovatno i muškarci imaju. Znate ono kada razmišljate da spavate sa poznatom glumicom ili slično. Ista stvar se dešava i kod žena, one često zamišljaju da su sa neki poznatim osobama koje im se sviđaju.

2. Poboljšanje seksualnog užitka

Ovo može biti loša vest za momke, jer žene ponekad ne mogu da dođu do orgazma, pa onda zamišljaju različite scenarije u kako bi se dodatno stimulisale. Ako ovo radi vaša partnerka, to znači da vi niste dovoljno dobri da bi ste je doveli do orgazma.

3. Ne uživa u avanturi sa vama

Ovo je veliki problem, jer ako vaša partnerka ne uživa sa vama ona će sigurno zamišljati nekog drugog. To znači da će vaša partnerka verovatno raskinuti sa vama, ako se nastavi njeno nezadovoljstvo.

4. Nije zaljubljena u vas

Naravno, ovo je problem koji će kasnije dovesti do raskida i zbog koga ćete morati da nađete drugu voljenu osobu. Posle nekog vremena se dešava da ljubav prestane da plamti, pa neke žene zbog toga žele da pronađu drugog muškarca, a prvi korak ka tome je razmišljanje o njima.

(telegraf.rs/muskimagazin.rs)

