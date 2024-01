Zvuče poznato? 10 najčešćih ženskih laži tokom seksa

Verovatno ste ih čuli.

Izdvojili smo 10 najčešćih laži:

1. Nikad ne gledam porniće

Brojne studije su potvrdile ono što većina nas oduvek zna (i makar povremeno radi): između 95 i 98 posto muškaraca u nekoj životnoj fazi mnogo vremena troši na pornografiju, a mnogi joj ostaju verni i celog života.

No, muškarci nisu jedini: čak 96 odsto žena priznaje da su u nekom trenutku pogledale pornić s partnerom, 55 posto žena barem jednom mesečno pogleda nešto erotično na TV-u ili prelista takav časopis, a čak 40 odsto njih to čini na nedeljnom nivou. Ukratko, muškarci i žene koji tvrde da to ne rade baš nikada verovatno debelo lažu.

2. Ne masturbiram, to je prljavo

Istraživanje koje je još 1950. sproveo američki naučnik, biolog, entomolog i zoolog Alfred Kinsi koji se smatra osnivačem seksologije, pokazalo je da 92 posto muškaraca i 58 posto žena masturbira.

Novija istraživanja koja je 2010. sprovela dr Debi Herbenik, sa Univerziteta u Indijani, ukazuju na to da ljudi danas ipak više nisu toliko opsednuti masturbacijom kao što su tadašnja istraživanja pokazala. Ipak, novija statistika kaže da je u poslednjih mesec dana od ankete masturbiralo 68,6 posto muškaraca i 51,7 posto žena starih između 25 i 29 godina.

3. Nemam vibrator, niti bih ga koristila

Oko 52 posto Britanki koristi vibrator redovno, a oko 80 odsto njih ga poseduje, pokazalo je istraživanje o seksualnim navikama žena u Velikoj Britaniji. Valja naglasiti da je to dobra stvar, jer su brojna istraživanja pokazala da žene koje koriste seksi igračke imaju veći libido i lakše postižu orgazam.

Srećom, sve je manje razloga da se o ovoj temi laže, jer su moderne generacije muškaraca oduševljene takvim igračkama. Štaviše, više od 40 posto žena vibratore koristi upravo tokom seksa s partnerom, tvrdi poznata seksološkinja Trejsi Koks.

4. Uvek maštam samo o seksu s tobom

Oko 96 posto Britanaca i 90 posto Britanki tokom seksa mašta, a većina tih fantazija vrti se oko nekoga ko nema veze s njihovim trenutnim ljubavnikom, pokazalo je istraživanje koje je obuhvatilo čak 19.000 partnera.

Naravno, to ne znači da ponekad ne maštaju i o seksu s tobom: u sličnoj studiji oko polovine ispitanika izjavilo je da povremeno mašta o seksu sa svojim partnerom. Razlog? Najčešće je samo to što si ti dostupan kad god partner poželi seks, pa ta ideja ne golica toliko maštu, kao mogućnost da se zamišljaju u zagrljaju s nekim nedostupnim.

5. Veličina nije važna, bitna je tehnika

Ne možemo da generalizujemo: za mnoge žene veličina penisa zaista nije važna, no postoje i mnoge koje smatraju da je to izuzetno važno da bi partner mogao da ih zadovolji. Rečenica da nije važna veličina, nego tehnika izmišljena je da bi se sačuvao muški ego.

To muškarca može da učini nesigurnim i napetim i može da upropasti seksualni odnos. No, nije dobro ni kada je penis prevelik, jer ako partner nije dovoljno pažljiv i strpljiv, odnos neće biti prijatan.

6. Bila sam samo s dvojicom pre tebe

Broj muškaraca s kojima je žena spavala nikom ništa ne znači, osim što žene strahuju da bi neko zbog više muškaraca u njihovom životu mogao da zaključi da se ponašaju kao kurve. Zato muškarcima kažu ono što misle da žele da čuju, makar to bila i teška laž.

Ipak, kako se društvo modernizovalo, niko više ne očekuje da žene budu nevine do braka, naprotiv, u zadnje vreme sve više su na ceni samosvesne i slobodne žene koje se nisu bojale da istraže svoju seksualnost. Tako postaje normalno da ipak priznamo postojanje života pre „Izabranog“.

7. Nisam stvorena za seks bez ljubavi

Iz nekog razloga žene često misle da nije u redu pokazati da su osetile seksualnu želju bez emocija, tako da su sklone da se opravdavaju ovom frazom. To nije uvek lažno, ali u većini situacija daleko je od istine i to bi trebalo prihvatiti.

Ta formulacija ne bi trebalo da bude razlog uskraćivanja seksa zato što nisu u stalnoj vezi ili da insistiraju na čekanju do braka, ako imaju partnera u kog imaju poverenja i žele da stupe u odnos. Pokušajte da postavite realna očekivanja od odnosa i uživajte. Na kraju, niste stvoreni ni za ljubav bez kvalitetnog seksa.

8. Ti si najbolji s kojim sam ikad spavala

Iako većina muškaraca to priželjkuje, retki će na kraju zaista nasesti na to. Zato bi žene možda mogle da modifikuju tu rečenicu – Ovo je najbolje što je moglo da mi se dogodi večeras. Pohvala je i ohrabrujuće će delovati na muškarca, a neće se umisliti toliko da smatra da izvedbu ne bi trebalo da ponovi ili da sledeći put ne treba još više da se potrudi.

Izjavom „Ti si mi najbolji do sad“ žene sama sebi seku krila – partner bi na kraju mogao da zaključi da morate biti srećne što je s vama, a samim tim i početi da iskorišćava tu poziciju. A nije tako…

9. Seks nam je isti kao pre, ali danas je drugačije

– Naš seks je jednako dobar kao što je bio na početku, samo je danas mnogo drugačije – nije toliko teška laž, koliko je pokušaj da zaštitimo partnera od priznanja da je prošli put u krevetu „kiksnuo“.

Nakon 10 ili 15 godina braka više ne skačete jedno na drugo, danas se već toliko poznajete da tačno znate kako će partner inicirati seks i koju će pozu izabrati, pa nije lako probuditi strast. Dame, pokažite malo inicijative i promenite stvari. Jer, čak i ako se čini da partneru rutina ne smeta, malo strasti nije naodmet.

10. S tobom nikad ne glumim

– Ne, dragi, s tobom nikad nisam glumila orgazam, sinoć sam slučajno prebacila program na daljinskom/počela da skupljami čarape ispod kreveta/govorim o neplaćenim računima – definitivno je jedna od najčešćih ženskih laži, ako se izuzme „ti si mi drugi“.

Istina je da je oko 80 posto žena ponekad u životu odglumilo orgazam, dok ih čak 60 posto vara redovno. Pogotovo kad muškarac umisli da bi trebalo istovremeno da dostigne vrhunac s partnerkom ili da će partnerki priuštiti višestruke orgazme, pa nekako treba privesti stvari kraju.

