3 neobična načina na koja vam vaš pas pokazuje da vas voli

Svi vlasnici i ljubitelji životinja bar jednom u životu požele da se dobro ispričaju sa svojim psom.

Naučnici su ispitivali ponašanje pasa i došli do zaključaka da ako i vaš pas pokazuje neki od ova 3 neobična znaka, on u stvari šalje poruku da vas voli.

Zevate u isto vreme

Studija je pokazala da i psi zevaju kada su umorni i spava im se. Takođe, oni ponekad žele da oponašaju dragu osobu i ponašati se kao i ona čime istovremeno pokazuju ogromnu ljubav prema vama.

Podizanje obrva i namigivanje

Posmatrajte svog psa. Nikada neće podići obrve na neku nepoznatu osobu, već samo na onu koja mu je vrlo draga i koju voli.

Mazi se nakon jela

Svojim raspoloženjem nakon obroka, pas će vam dati do znanja da li mu se to sviđa. Ukoliko je raspoložen za maženje i igru, to znači da mu se obrok jako svideo i pokazaće vam znak zahvalnosti i ljubavi maženjem.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.