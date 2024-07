Ovaj znak pokazuje da vas vaš pas voli više od svog drugog vlasnika

Kada pas ima više od jednog vlasnika, neki ljudi počinju da se pitaju da li su oni favoriti – ili šta mogu da urade da osvoje svog ljubimca. Uobičajeno je verovanje da psi ‘favoriziraju’ vlasnika koji ih šeta, igra se sa njima i, što je najvažnije, hrani. Međutim, stručnjaci smatraju da je omiljena osoba psa češće ona osoba „koja odgovara njihovom energetskom nivou i ličnosti“, prenosi Mirror.

Dr. Džejms Grinvud, stalni veterinar u emisiji The Pet Show na ITV-u, podelio je znakove da ste „voljeni“ – i najbolje načine za jačanje veze između vas i vašeg ljubimca.

Prema dr Grinvudu, samo treba da pogledate rep svog psa da biste znali da li ste mu „omiljeni čovek“. „Kod pasa je sve u vezi sa repom! Oni mogu da izraze čitav niz emocija mahanjem repom. Iako je važno napomenuti da nije svako mahanje repom znak sreće, postoje dve vrste koje signaliziraju čistu radost našeg psa,“ rekao je veterinar.

Da biste to proverili, posmatrajte reakciju vašeg psa kada dođete kući sa posla ili iz prodavnice da vidite kome on prvi prilazi i kako maše repom. „Prvo, mahanje celim telom koje počinje od ramena i ide sve do vrha repa je bukvalno njihov veseli ples. Drugo, mahanje repom nalik helikopteru je obično rezervisano za one koji se smatraju posebno važnim, taj super uzbuđeni pozdrav kada dođete kući – skakanje i lizanje, ponekad lajanje i nošenje njihove igračke, pravi je znak da su srećni što vas vide“, dodao je on.

Ali to nije jedini znak jer psi mogu da izaberu svog ‘omiljenog’ vlasnika dok sede na kauču kasno u noć. Dr. Grinvud kaže da ako vaš ljubimac odluta do vas po njihovim uslovima, to je jasan znak da vas voli i da vam veruje da ćete ih čuvati dok se malo odmaraju. Kada je u pitanju poboljšanje vaše veze sa vašim ljubimcem, dr Grinvud jednostavno preporučuje da provedete vreme sa njima. „Svakodnevna šetnja je neophodna; psi vole da koriste svoja čula da njuškaju i istražuju i treba da sagore kalorije vežbanjem. Takođe bih predložio da se postave staze sa preprekama ili koriste hranilice za slagalice kako bi ih podstakli da razmišljaju i rešavaju probleme. Hrana je takođe odličan motivator za pse i to možete iskoristiti u svoju korist kada ih trenirate koristeći poslastice kao nagradu za dobro ponašanje“, objasnio je on.

Vlasnici su podelili svoje načine na društvenim medijima kako bi prepoznali da je pas izabrao vas kao svoju osobu.

Jedan korisnik Reddit-a je napisao: „Mog najstarijeg psa je zapravo usvojio moj sin, ali ona je definitivno izabrala mene za svoju osobu. Dolazi kod mene da se uteši kada je uplašena, spava u mom krevetu i postaje izuzetno ljubomorna kada naše mačke i mlađe štene oni pokušavaju da budu blizu mene. Naš mlađi pas zavija kad god vidi mačku moje ćerke da se povuče na našem prilazu. Ponaša se kao da je moje ćerke nema već godinu dana, ustaje na zadnje noge i podiže se kada je vidi na vratima.“ Drugi korisnik je dodao: „Moj definitivno ima favorita. Ja hranim, šetam i provodim većinu vremena sa našim psom, ali ako dođem kući sa svojom ženom, bez obzira koliko je daleko iza mene kada otvorim vrata, ona trči njoj i ne primećuje me uopšte nekoliko minuta.“

