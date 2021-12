Pitanje koji muči mnoge vlasnike: Koliko često treba kupati psa?

Jedna od najvećih nedoumica koje muče nove vlasnike pasa je „koliko često bi trebalo da kupam svog psa?“.

Ovo je važno pitanje, jer se problem javlja i ako psa prečesto kupate, kao i ako to činite suviše retko. Postoje različiti faktori koji mogu uticati na učestalost kupanja pasa. Stvari poput dužine i tipa krzna, nivoa aktivnosti ili drugih stanja kože.

KOLIKO JE ČESTO DAKLE POTREBNO KUPATI PSE?

U proseku većinu pasa je potrebno kupati samo jednom mesečno. To se svakako odnosi na pse koji nemaju neki problem sa kožom, i koji nisu vidno prljavi. Možete ih kupati i ređe od toga, ali nije preporučljivo da to bude manje od jednom u tri meseca. Možete to raditi i češće, ali nije poželjno da to bude više od jednom u dve nedelje. Prečesto kupanje izaziva iritacije na koži, čini je suvom i uklanja prirodna ulja sa krzna psa.

Prostor između jednom u dve nedelje i jednom u 3 meseca je dosta velik, zbog čega bi jednom mesečno bila najbolja opcija. Jedan faktor posebno utiče na to da li je psa potrebno kupati češće, a to je svakako boravak na otvorenom. Ako vaš pas često boravi napolju, trči po šumi, voli da se valja u opalom lišću i zavlači se gde stigne, moraćete da ga kupate češće. Ako se vaš pas puno linja, redovno četkanje ne samo da će sprečiti prekomerno linjanje već će i ukloniti svu prljavštinu sa dlake. Takođe, psima koji se dosta linjaju u sezoni linjanja (proleće/jesen) trebaće češće kupanje.

RAZLIČITA DLAKA ZAHTEVA DRUGAČIJU NEGU

Nemaju sve rase pasa isti vrstu dlake. Psi koji imaju dlaku srednje dužine ili dugu dlaku, zahtevaju obično češće kupanje od jednom u dve nedelje. Pravilno održavanje dlake psa između dva kupanja može vam pomoći da odložite potrebu za kupanjem. Prečesto kupanje može biti problematično za pse koji imaju dupli sloj dlake, jer prirodna ulja nestaju u tim slučajevima, a ona su neophodna za izolaciju od hladnoće.

Postoje i neke rase koje zahtevaju kupanje, pri čemu to može biti veliko iznenađenju obzirom da nemaju dlaku. Ovim psima je potrebno nedeljno kupanje, kako bi se sprečilo nakupljanje viška ulja na koži.

Rase sa dlakom kakvu ima Puli, koja je duga, gusta, i u obliku kovrdža i pramenova, koju često upoređuju sa resama ne zahtevaju toliko kupanja kao što biste mogli da pomislite. Njihova dlaka odbija vodu, a iz nje je neverovatno teško isprati šampon prilikom kupanja, pri čemu ni sušenje resa nije lak zadatak. U tom slučaju ovi psi se moraju kupati vrlo retko i to po toplom vremenu.

