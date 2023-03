„To je najgore što možete da naučite svog psa“: Dreser upozorio vlasnike kućnih ljubimaca

Britanski dreser pasa je na svom TikTok profilu @buddysmartz otkrio koji je najgori trik kojem možete da naučite svog psa.

Dreser je inače vlasnik zlatnog retrivera, a objasnio je kako postoji mnogo zabavnih trikova za pse, no jedan nikako ne preporučuje jer će to da donese više štete nego koristi.

– Postoji jedan trik kojem nikada ne bih naučio svog psa, pogotovo ne velikog psa poput mog. To je trik davanja šape. Da, možda izgleda kao zabavan trik, ali ako nagrađujete psa svaki put kad da šapu, naučićete ga da će mu to ponašanje doneti nešto poželjno. Problem je što će tada početi da pokazuje to ponašanje kad požele nešto.

– To znači da ćete odmarati na kauču, čitati knjigu i nemojte se iznenaditi kad vam pas priđe i ponudi šapu – objasnio je i dodao da problemi nastaju ako je reč o velikom psu koji vas može izgrebati ili povrediti dok traži pažnju na ovaj način, prenosi Srbija Danas.

