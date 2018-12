U Kini možete da klonirate svog ljubimca, ali evo koliko će vas to koštati (foto)

Pas Đus je vrlo popularna filmska zvezda u Kini i po snimljenom filmu zarađuje milione. Ali, kako stari tako bledi i njegova karijera pa je njegov vlasnik odlučio da ga klonira.

A post shared by Al Afkar Magazine (@alafkarmagazine) on Dec 18, 2018 at 5:28am PST

View this post on Instagram

Ovog mešanca lutalicu dreser He Jun je pronašao na ulici, pre devet godina, a sterilisan je još u najranijem dobu te ne može da ima potomke. Zbog toga je vlasnik odlučio da napravi klona svog ljubimca

Kako bi to ostvario, Đusov vlasnik je otišao u Sinogen, prvu kinesku kompaniju koja nudi usluge kloniranja ljubimaca. Sonogen je pažnju javnosti privukao kada su u maju prošle godine, uspešno klonirali genetski modifikovanog bigla. Mesec dana kasnije počeli su sa komercijalnim kloniranjem ljubimaca, a ta usluga vlasnike košta najmanje 380.000 juana, odnosno skoro 77.000 dolara.

Dog cloning service in China starts at 1.8 million baht – more at https://t.co/36FWpmaLxk #Thailand

PHOTOS: Reuters, Newsbook

Meet Juice or "Guozhi" in Mandarin, a small one foot tall mongrel stray adopted from the streets turned into Chinese movie star. The nine year old … pic.twitter.com/xGJs5xYAPy

— The Thaiger (@ThaigerNews) December 18, 2018