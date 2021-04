Uočite ih na vreme: 5 znakova da vaša mačka stari

“Mačke su odlični foliranti.” Jedna od najčešćih rečenica koje vlasnici mačaka ponavljaju, i u mnogim slučajevima, to je istina. Mačke su suptilna stvorenja, ne prave velike scene. Međutim, suptilne ili ne, mačke su podložne simptomima starenja kao i svi mi, pogotovo kada se približavaju seniorskim godinama. Dobra vest je da vlasnici mogu da uoče i najsuptilnije razlike, samo ako znaju gde da traže.

Problemi sa vidom

Problem sa vidom kod starijih mačaka može da bude primarno ili sekundarno stanje, posledica nekog drugog zdravstvenog problema. Neki od najčešćih primarnih problema sa vidom kod mačaka su: trauma, kancer i glaukom (povećani intraokularni pritisak).

Oči su ogledalo duše, ali su takođe i ogledalo kardiovaskularnog sistema. Očne bolesti mogu da se prezentuju kao sekundarno stanje primarne bolesti, npr. povišenog krvnog pritiska. Hipertenzija je česta kod mačaka koje pate od hipertireodizma i/ili bolesti bubrega. Ovo može da se manifestuje kao ispucali krvni sudovi u retini ili u težim slučajevima kao iznenadno slepilo.

Zbog bilo kojih od sledećih simptoma trebalo bi odvesti mačku kod veterinara:

Preterano diranje oka šapom i treptanje

Ispucali krvni sudovi u beonjači

Zenice koje ostaju raširene čak i prilikom jakog svetla, ili su dve različite veličine

Naletanje na stvari ili drugi znakovi lošijeg vida

Zamagljenje ili vidljive pukotine na oku

Bolest bubrega

Bolest bubrega je jedna od najčešćih bolesti kod seniora. Na početku se primećuje pojačana žeđ i uriniranje jer bubrezi gube sposobnost da prikupljaju urin. Kako bolest napreduje, mačka gubi na težini i gubi apetit jer se toksini akumuliraju u krvi. Iako je otkazivanje bubrega nepovratno, rana detekcija i posebna ishrana mogu da uspore progres.

Isto tako, iznenadni prestanak uriniranja može da bude znak ozbiljne bolesti bubrega ili uretralne opstrukcije. Kada mačka ne može da urinira, hitno mora da se vodi kod veterinara.

Zubna bolest

Zubni kamenac i peridontalna bolest su značajno otkriće kod mačaka, međutim mačke su podložne i nekim ozbiljnijim zubnim bolestima. Između 30% i 70% odraslih mačaka pati od zubne resorpcije, bolesti koja nije dovoljno istražena i koja dovodi do rastvaranja zuba u korenu. Ovo veoma bolno stanje može da prođe neprimećeno jer krunica zuba iznad desni izgleda normalno, iako koren trune.

Redovno čišćenje zuba je od velikog značaja, kao i zubni radiograf. To je jedini način da se sa sigurnošću otkrije zubna resorpcija. Starije mačke koje nevoljno jedu, balave ili teško žvaću treba odvesti kod veterinara.

Kvrge i izbočine

Rak je kod većine sisara genetska posledica starenja. Mačke nisu izuzetak. Neke vrste raka se javljaju češće. Ukoliko primetite kvrgu ili izbočinu, odvedite mačku kod veterinara.

Promena u težini

Iako pola kilograma ne izgleda puno, to predstavlja 10% težine mačke koja ima 5 kilograma. Iznenadno mršavljenje može da bude simptom velikog broja problema, od dijabetesa do bolesti bubrega, raka, hipertireodizma. Čim primetite promenu u težini mačke, treba je odvesti kod veterinara jer to može da upućuje na rane znake mnogih bolesti.

Bolest zglobova

Skorašnja istraživanja pokazuju da se osteoartritis, degenerativno stanje zglobova, češće pojavljuje kod mačaka nego što se to mislilo. Klinički znaci se razlikuju od onih kod pasa, mačka može da zadrži normalnu savitljivost zgloba i manje šepa nego psi, zbog čega vlasnici često pomisle da je u pitanju samo starost.

Veoma često nevoljnost da skače je jedino što vlasnici primete. Ostali znaci su nevoljnost da koristi kadicu za posip jer joj je teško da uđe i izađe iz iste, gibtak apetita, letargija i slabije timarenje.

Iako je, za razliku od pasa, lečenje lekovima ograničeno, postoje načini da pomognete mački. Mački nikada ne smete davati lek namenjen ljudima ili psima. Paracetamol je posebno otrovan, čak i u malim dozama.

Mačka ne može da vam kaže ako pati i zato je važno biti obazriv i primetiti promene u ponašanju. One često mogu da budu jedini znak da nešto nije u redu. Takođe, vodite mačku na redovne kontrole kod veterinara (dva puta godišnje kada su starije mačke u pitanju).

Pravilnom negom i sa puno ljubavi, vaša mačka može graciozno i bez brige da uživa u svojim seniorskim godinama.

