Zašto pas stavlja šapu na vas? Nekoliko je razloga

Svim vlasnicima pasa dobro poznat scenario: gledate TV ili pokušavate da radite kada vas prekine pas koji vam stavlja šapu po nozi. Taj mali gest može svakog vlasnika kućnog ljubimca da pretvori u detektiva koji želi da odgovori na jedno pitanje: Zašto pas stavlja šapu? Da li žele pažnju? Da li ste zaboravili da mu poslužite večeru? Ili samo kažu „zdravo“?

Suočimo se sa tim: psi ponekad mogu da budu potpuna misterija. Kada bismo mogli da ih pitamo šta misle, mnogo bismo bolje razumeli njihovo ponašanje. I što više razumemo šta naši psi pokušavaju da postignu, to bolje možemo da odgovorimo na njihove potrebe.

Zašto psi stavljaju svoje šape na vas?

Šanse su da je vaš pas naučio da je stavljanje šape na vas odličan način da dobije odgovor koji zaista želi. Kako ističe veterinarka Izabel Bazin iz Veterinarskog centra Daubigni u Kvebeku, teško je ignorisati njihovu šapu. „To se može desiti učenjem pokušaja i grešaka, ali pošto postoji fizički kontakt, postoji velika šansa da ćete odgovoriti“, kaže ona, a prenosi N1.info.hr.

Ali da li vaš pas stavlja šapu na vas da nešto traži ili samo želi nežnost? Hajde da pogledamo glavne razloge zašto psi koriste svoje šape.

1. Oni komuniciraju sa vama

Psi komuniciraju pomoću vokalizacija, signala mirisa, izraza lica i govora tela, kaže sertifikovani konsultant za ponašanje i trener pasa Rejčel Lejn, vlasnica kompanije za obuku pasa Leash & Learn. Njihov repertoar govora tela je širok i uključuje upotrebu šapa.

Sertifikovani konsultant za ponašanje i trener pasa Valeri Balvanz ističe da psi koriste svoje šape za komunikaciju sa drugim psima. „Psi će često stavljati šapu na drugog psa u pokušaju da ga nateraju da se igra“, kaže ona. „Pošto nas psi uključuju u svoje društvene krugove, oni takođe koriste ove komunikacijske signale sa nama.“

Koliko će pas komunicirati svojom šapom zavisi od ličnosti psa. Kada psu nedostaje tolerancija na frustraciju (sposobnost da se nosi sa frustracijom), ponašanje je još uočljivije. Da li vam treba predugo da pripremite večeru svom psu ili presavijete veš kada dođe vreme za šetnju? Budite spremni da osetite tu šapu.

Ali ovo ponašanje možete iskoristiti u svoju korist, posebno ako uživate u učenju trikova sa svojim psom. Ako vaš pas mnogo koristi noge, zabavno je koristiti ovo i naučiti ga nekim trikovima gde bi koristio svoje šape”.

Neki psi vole da naslanjaju šape na ljude, što može da liči na pseću verziju držanja za ruke.

Balvanz kaže da psi uživaju u fizičkom kontaktu sa ljudima koje poznaju i kojima veruju. „Ako vas pas zamoli da vas mazi svojim šapama ili naslanja šapu na vas dok se mazite, to svakako ukazuje na poseban nivo udobnosti i ljubavi koju ne bi pokazao prema strancu“, kaže ona.

Dr. Bazin se slaže da neki psi traže načine da ostanu u kontaktu sa članovima svoje porodice. Verovatno prepoznajete da je vaš pas koji leži na boku pored vas znak poverenja i ljubavi. Postavljanje šape na vas je još jedan način da vaš pas pokaže kako se oseća. I iako izgleda kao skraćena verzija zajedničkog maženja, to ne znači da vas vaše štene voli manje, piše Reader’s Digest.

2. Pokušavaju da privuku vašu pažnju

Drugi razlog zašto vas psi dodiruju svojim šapama je taj što su naučili da je to odličan način da privučete vašu pažnju. „Psi ponavljaju ponašanja koja im pomažu da dobiju nešto što žele“, objašnjava Balvanz. „Ako stavlja šapu na vas, postoji velika šansa da je vaš pas to pokušao jednom, ili se to dogodilo slučajno i rezultiralo nečim što je želeo, verovatno vašom pažnjom. Zato što funkcioniše, vaš pas to i dalje radi.“

Prema dr Balvanzu, stavljanje šape je obično povezano sa traženjem pažnje. „Mislim da je većina ovih pasa naučena da maše šapama i naučili su da su ljudi veoma srećni kada to rade. Psi dobijaju poslastice i pažnju. Zatim pokušavaju da ga reprodukuju kako bi dobili poslastice ili pažnju u drugim kontekstima.“

3. Treba im nešto

Zašto psi stavljaju šapu na vas kada žele nešto umesto da, recimo, laju ili se trljaju o vas? Šanse su da je vaš pas koristio svoju šapu da dobije nešto u prošlosti. Sada on na akciju gleda kao na način izražavanja svojih potreba.

Ako je jednom uspelo, pas će nastaviti sa takvim ponašanjem i neće pokušavati da dobije ono što želi od vas na bilo koji drugi način. Stoga, ako svom psu napunite posudu za vodu dok vas on dodiruje svojim šapama, sada ste uspostavili stavljanje šape kao način traženja vode. Vaš žedni pas neće tražiti vodu sa drugačijim ponašanjem dok ne prestanete da reagujete na šapu tako što ćete napuniti posudu za vodu.

4. Dosadno im je

Naši štenci znaju da smo mi često ti koji ih zabavljaju, pa mogu da nas potapšu kada im je dosadno. „Oni znaju da je ova osoba često izvor podrške i traže nešto da urade ili neku vrstu bogaćenja“, kaže Lejn. Najbolji način da se ovo reši je da zadovoljite potrebe vašeg psa.

D. Bazin pre svega savetuje prevenciju. Na primer, ako pas redovno na vas stavlja šapu u određeno doba dana kako bi vam rekao da mora da izađe napolje, zakažite svoje šetnje u to vreme tako da vaš pas ne mora da traži.

Kako zaustaviti ovu naviku

Ako ste svom psu obezbedili svakodnevne potrepštine, uključujući obilje vežbanja i mentalne stimulacije, a on još uvek šapa na vas, to je verovatno zato što je naučio da šapom dobije ono što želi. U tom slučaju, da biste eliminisali to ponašanje, morate ga potpuno ignorisati.

Dr. Bazin upozorava da kada trenirate svog psa za ovakvo ponašanje, ne bi trebalo da se krećete prema psu ili da gledate u njega kada stavlja šapa na vas – čak i gledanje je pažnja. Možda mislite da kažnjavate svog psa vičući: „Nevaljali pas!“ Ali to bi zapravo moglo biti pojačanje jer je to pažnja, a to je ono što pas traži.

Imajte na umu da kada neko ponašanje više nije pojačano, na primer kada ignorišete svoje štene, intenzitet ponašanja će se verovatno povećati pre nego što postane bolje. Reagovanje u tom trenutku samo će stvoriti još veći problem, tako da apsolutno morate nastaviti da ignorišete njegovo ponašanje dok konačno ne nestane. Ovo može biti dug proces i zahteva doslednost i učešće cele porodice.

Poslednji deo odvikavanja vašeg psa od navike je da ojačate ponašanje koje biste želeli da vidite umesto trenutnog. Važno je da dobro ponašanje nikada ne uzimate zdravo za gotovo. „Ako želite da vaš pas donese loptu umesto da vas gnjavi svojim šapama, onda neka uzme loptu, obratite pažnju i dajte mu poslasticu“, kaže dr Bazin. „Pojačaćete ponašanje koje zaista želite kod svog psa.“

