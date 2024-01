Kineski električni avion obavio prvi let

PEKING- Kineski električni avion domaće proizvodnje završio je svoj prvi let na aerodromu u istočnoj provinciji Džeđijang, objavio je list Nauka i tehnolob+gija (Science and Technology Daily), prenosi Sinhua.

Avion AG60E, koji je razvila Kineska avioindustrija (China Aviation Industry General Aircraft Co. Ltd) je električno modifikovana verzija AG60 , potpuno od metala. Reč je o sportskom avionu, dvosedu, sa jednim motorom koji je obavio svoj prvi let 2020.

AG60E ima ukupnu dužinu od 6,9 metara, raspon krila od 8,6 metara i maksimalnu brzinu od 185 km/h, naveo je proizvođač.

Projekat remonta za elektrifikaciju postojećih aviona sa fiksnim krilima je koristan napor i doprinosi razvoju strateškej industrije u nastajanju, takozvane “low-altitude” ekonomije koja se odnosi na oblast industrija usredsređenih na civilne i bespilotne letelice, uključujući proizvodnju, letove na malim visinama i integrisane usluge, dodao je proizvođač aviona.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.