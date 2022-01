10 BESPLATNIH trikova da vam u kući bude toplije: Broj 2 je KLJUČ

Želite da vam u kući bude toplije? Ima rešenja

Kako biste optimalno iskoristili vaše radijatore, a da proleće ne dočekate praznih džepova, donosimo deset načina kako što efikasnije iskoristite grejanje, bilo da vaš dom ima centralno, grejanje na drva, odnosno biomasu ili grejanje električnom energijom.

1. Blokirajte hladan vazduh

Na ulazna vrata u stan iz hodnika postavite drveni prag (može se postaviti na lepak, ne treba bušiti pod).

Nekad su na svim vratima bili pragovi kad nije bilo centralnog grejanja. Drugi način, ako se ne želi ili ne može izvesti prag, jeste da se s donje strane na krilo učvrsti čvrsta metalna ili plastična traka s metlicom, koja se takođe može nabaviti u trgovinama i reže se po meri. Ako se vrata otvaraju u hladni hodnik ili direktno prema van, bez vetrobrana, ispred vrata se može postaviti zavesa od teškog, gustog materijala, koja će ublažiti nagli nalet veće količine hladnog vazduha i promaju.

2. Ušuškajte prozore

Mnogi imaju velike otvore s puno krila, sigurno postoji barem jedan koji možemo zimi „žrtvovati“. To se naročito odnosi na staklenu opeku, koja je izuzetno loša za gubitak toplote.

Nabavite ploče stiropora debljine dve-tri centimetra (običan beli EPS ili onaj gušći XPS, koji se lakše seče), izrežite precizno oštrim skalpelom na tačnu meru širine stakla (trebaće vam više stiropora jer su ploče veličine 50 x 100 centimetara) tako da stiropor tesno uđe između okvira i na taj način neće ispadati.

Prethodno izmerite otvor i proverite jesu li bočne strane kose ili su malo ukošene, ucrtajte liniju rezanja flomasterom na stiroporu. Dodatno ga možete i malo učvrstiti, npr. špendalom ili ekserom bočno u drvo ili lepljivom trakom ako se radi o PVC stolariji. Odmah ćete osetiti razliku. Na proleće jednostavno maknete ploče i spremite ih. Spolja spustite roletne jer su one dodatna izolacija.

Odlično rešenje za utopljavanje prozora može biti i pucketava folija od električnih uređaja, ona kojom inače smirujemo živce. Isecite makazama foliju prema veličini prozorskog stakla, pomoću raspršivača poprskajte vodu na prozor, stavite foliju na njega tako da mehurići budu spolja i izravnajte po konturama stakla.

3. Oslobodite grejna tela i odmaknite nameštaj od zidova

Ovaj zimski makeover doma potpuno je besplatan i privremen. Odmaknite nameštaj od hladnih spoljnih zidova i namestite ga u blizini izvora topline, poput kamina. Takođe, što je više moguće odmaknite nameštaj od radijatora kako ne bi blokirao strujanje toplog vazduha.

Radijatori ne smeju biti zaklonjeni zavesama i nameštajem. Sušenjem rublja na radijatoru praktično prekidate grejanje. Pokriven i zaklonjen radijator izoliran je i nema pravog efekta.

4. Postavite tepih na pod

Tepih zadržava hladan vazduh ispod svoje površine. Tepih će vam pomoći da duže zadržite telesnu temperaturu bez obzira na to jesu li na podu pločice, beton, parket ili laminat. To se naročito odnosi na stanove na višim spratovima zgrada jer oni nemaju podlogu koja bi zadržavala toplinu kao što to čini zemlja stanovima smeštenima u prizemlju.

5. Nabavite prenosnu grejalicu

Stavite prenosnu grejalicu u prostoriju u kojoj se vaša porodica najčešće okuplja, poput dnevne sobe, te smanjite temperaturu na peći. Ostatak kuće biće malo hladniji, ali vama će biti dovoljno toplo ako se odevate slojevito i nosite čarape i papuče.

Nemojte pregreavati prostor. Optimalna temperatura u grejanim prostorijama je 20 Celzijusovih stepeni. Za svaki stepen više utroši se šest odsto više energije.

6. Sprečite odlazak toplog vazduha u dimnjak

Kad kamin nije u upotrebi, topli unutarnji vazduh odlazi kroz dimnjak. Čak i kad je dimnjak zatvoren, određena količina toplog vazduha uspe da izađe kroz njega.

Jednostavno rešenje je da blokirate protok vazduha balonom za dimnjak. Izaberite balon veličine koja odgovara veličini dimnjaka. Ako zapalite kamin i zaboravite da izvadite balon, on će se automatski izduvati, pa se kuća neće napuniti dimom.

7. Vodite računa i o roletnama i zavesama

Noću spuštajte roletne i navlačite zavese kako biste smanjili gubitak toplote. Roletne mogu smanjiti gubitak topline i za 10 odsto.

Ako se tokom zimskog perioda pojavi sunce, rastvorite zavese na prozorima kako bi zraci ušli unutra i zagrejali stakla na prozorima, što će pogodovati i povišenju temperature u stanu. Kutije za roletne su potencijalna mesta za velike gubitke toplote pa ih, ako je moguće, izolirajte.

8. Prostorije provetravajte redovno, ali ne duže od 10 minuta

Na taj način će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i nameštaju te će nakon provetravanja prostor uskoro biti topao kao i ranije. Nikako nije preporučljivo regulisanje temperature prostorije otvaranjem prozora.

Tokom zime nikako nije dobro ostaviti prozor otvoren na „kant“. Na taj način se samo hlade ploče otvora i zidova uz prozor, pa se mogu pojaviti i gljivice zbog kondenzovanja vlage iz vazduha na hladnim površinama.

Ispravno je dva-tri puta dnevno širom otvoriti prozore na dva-tri minuta, što je dovoljno da se vazduh brzo promeni, a da se pritom ne ohlade podovi i zidovi.

9. Trik sa alu-folijom

Na zid iza radijatora ili TA peći zalepite aluminijumsku foliju za domaćinstvo ili foliju za zaštitu šoferšajbne automobila od sunca. Tako će se toplina odbijati o površinu folije i vraćati se u sobu umesto da je upiju zidovi.

10. Ostavite otvorenu rernu posle upotrebe

Kada ispečete pitu ili sarmu, ostavite vrata rerne otvorenim, tako ćete dodatno zagrejati prostor.

