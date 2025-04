10 trikova sa WD-40 sprejom koje svako treba da zna: Štede vreme, živce i novac

WD-40 nije samo sprej koji već godinama stoji na na polici u garaži. To je moderni čudesni eliksir koji može da reši sve, od zaglavljenog patent zatvarača do uklanjanja mrlja od karmina sa vaše omiljene košulje. A ako mislite da je to potrebno samo majstorima u radionici, varate se – WD-40 je neophodan u svakom domu, bilo da ste majstor, modna ikona ili baštovanski entuzijasta.

Od uklanjanja nalepnica do zaštite površine automobila – spremni za neka iznenađenja? Evo 10 trikova koje svaki muškarac i svaka žena treba da znaju ako žele život bez problema.

1. Savršeno uklanjanje nalepnica i ostataka lepka WD-40

Ništa nije dosadnije od tvrdoglavih ostataka cena ili etiketa na čašama, staklu ili plastici. WD-40 brzo i efikasno razgrađuje lepak – jednostavno poprskajte nalepnicu, ostavite nekoliko sekundi, a zatim lako uklonite krpom ili plastičnom lopaticom. Isto funkcioniše i na ostatcima lepljive trake ili dvostrane trake, koje je često teško ukloniti bez oštećenja površine.

2. Rešavanje zaglavljenih i zarđalih patentnih zatvarača

Ako imate kožnu jaknu, ranac ili cipele sa patentnim zatvaračem koji se zaglavio, WD-40 čini čuda. Lagano nanošenje na zupce patentnog zatvarača i nežno kretanje gore-dole brzo će osloboditi zaglavljeni mehanizam bez oštećenja tkanine ili ostavljanja masnih mrlja.

3. Snežna revolucija: lopata koja se više neće lepiti za sneg

Zima 2025. godine može biti oštra, ali se više nećete mučiti sa mokrim snegom koji se lepi za lopatu. WD-40 stvara hidrofobni sloj koji sprečava nakupljanje snega. Jednostavno poprskajte lopatu pre nego što počnete da čistite i olakšajte svoj posao – bićete manje umorni i brže ćete se zagrejati.

4. Vodootporna obuća bez skupih sprejova

Patike ili platnene cipele su odlične dok ne počne kiša. WD-40 odbija vodu i stvara zaštitni sloj koji štiti vašu obuću od vlage. Naprskajte tanak sloj na spoljašnju stranu cipela, ostavite da se osuši i voila – suva stopala bez skupih sredstava za impregnaciju!

5. Spas za vašu omiljenu odeću – uklanjanje mrlja od šminke

Da li ste ikada stavili ruž za usne i onda shvatili da ste ostavili trag na svojoj beloj kragni? WD-40 je vaš tajni trik! Nanesite malo spreja na mrlju, ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim operite odeću kao i obično. Takođe deluje na podlogu, maskaru, pa čak i vodootpornu šminku.

6. Kako ukloniti žvaku sa kose – bez makaza!

Ako vam dete zalepi žvaku u kosu ili se vi nađete u sličnoj situaciji, WD-40 je spas. Naprskajte direktno na desni, ostavite da deluje nekoliko minuta, a zatim nežno uklonite prstima ili češljem. Bez bola i bez makaza!

7. Osvežavanje unutrašnjosti automobila – plastika će biti kao nova

Instrument tabla u automobilu vremenom gubi svoj sjaj, posebno ako je izložena suncu. WD-40 može vratiti svež izgled bez masnih tragova – nanesite malu količinu na čistu krpu i njome nežno obrišite plastične delove u automobilu. Površine će izgledati kao nove bez nepotrebne upotrebe skupih sredstava za čišćenje.

8. Prirodna zaštita od lisnih vaši na biljkama

Ako se borite sa dosadnim vašima u svom domu ili bašti, WD-40 deluje kao prepreka za njihovo odbijanje. Poprskajte tanak sloj po ivicama saksija ili postolja i štetočine će brzo pobeći. Važno: nemojte ga nanositi direktno na listove biljaka!

9. Uklanjanje tvrdokornih mrlja i otisaka prstiju sa zidova

Ako imate bele zidove i decu (ili nespretne prijatelje) u kući, znate kako se brzo pojavljuju tragovi na rukama ili mrlje. WD-40 pomaže u nežno uklanjanju prljavštine bez oštećenja boje. Jednostavno nanesite malu količinu na meku krpu i nežno obrišite mrlje.

10. Sastavljanje nameštaja bez problema – šrafovi će ići kao puter

Ako sastavljate novi ormarić ili stolicu i vijci se ne pomeraju, WD-40 pomaže da sve prođe glatko. Kap spreja na navoju zavrtnja olakšava uvrtanje i sprečava da se zavrtnji zaglave ili oštete. Savršen trik za sklapanje nameštaja!

