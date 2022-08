15 genijalnih trikova s vlažnim maramicama – spasiće vas

Dobro je imati ih pri ruci u kući, u torbi, u automobilu. Vlažne maramice su odlične za uklanjanje mrlja s nameštaja i zidova, brisanje prašine, ptičjeg izmeta s vetrobranskog stakla, ali i za čišćenje mobilnog telefona.

Evo 15 neočekivanih načina na koje možete iskoristiti vlažne maramice.

1. Za skidanje šminke – kad vam ponestane losiona, ulja ili micelarne vode, vlažne maramice skinuće i najtvrdokorniju šminku. Ako imate maramice za bebe, još bolje, one su još nežnije za kožu i često su obložene mekanim filmom i dodatnim vitaminima.

2. Za smirivanje naelektrisane kose – ako se morate negde da idete i izgledate savršeno, ili jednostavno mrzite naelektrisanu kosu, vlažne maramice će pomoći. Samo lagano s njima pređite preko kose i ona će se smiriti i spustiti. Pazite da ne preterate da ne bi dobili slepljen izgled kose.

3. Za čišćenje mrlja – s odeće, nameštaja ili tepiha. Skoro da nema mrlje koju ove maramice neće očistiti.

4. Za brisanje prašine – vlažne maramice možete staviti na krpicu za brisanje kako bi vam bilo lakše. Tako ćete rešiti više stvari odjednom, i prašinu i postojeće mrlje.

5. Za kovrdžanje kose – ako nemate figaro ili papilotne, namotajte vlažnu maramicu oko pramena kose i zavežite je. Ostavite tako preko noći i dobićete lepe kovrdže.

6. Za brisanje voštanih bojica – vlažne maramice odlično će skinuti masne boje sa zida, ali to neće učiniti one vrste “prirodnijih” vlažnih maramica. Za to su ipak potrebne hemikalije.

7. Za čišćenje cipela – u brzini će očistiti sve nečistoće s obuće i učiniti je sjajnom.

8. Uklanja mrlje od dezodoransa – lagano maramicom trljajte mrlju dok je ne očistite. Za teža zaprljanja, najpre očistite vlažnom maramicom pa ubacite u mašinu za pranje veša.

9. Čiste kontrolnu ploču auta i volan. Dobro ih je držati u autu i ako jedete u njemu pa da možete odmah očistiti eventualne mrlje. Odlične su i za čišćenje skorelog ptičjeg izmeta.

10. Za čišćenje stolova u fast-food restoranima – ako imate malu decu ovo će vam biti od velike pomoći jer ih želite zaštititi od mogućih infekcija, a zbog velike frekvencije ljudi, zaposleni često ne stignu da počiste stolove pre nego dođu novi gosti.

11. Za čišćenje veštačkog cveća – ono je pravi skupljač prašine, a ove maramice vam mogu olakšati njihovo čišćenje na brzinu.

12. Za mrlje od boje – ukoliko farbate zidove i boja vam kapne tu i tamo na parket, ove maramice će ih odlično očistiti.

13. Za skupljanje dlaka s ljubimaca – jednostavno maramicom pređite preko ljubimca i pokupite dlake.

14. Za uklanjanje boje za kosu s lica – nakon farbanja kose, neretko nam boja ostane na čelu ili na ušima. Vlažne maramice skinuće je za čas.

15. Za brisanje prljavštine i prašine s mobilnog telefina, laptopa i tableta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.