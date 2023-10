2 trika kojima možete duplo da smanjite račune za struju, majstor otkrio gde najviše grešimo!

Od 1. novembra struja poskupljuje za osam odsto, ali zato racionalnim korišćenjem uređaja mogu se uštedeti i struja i novac.

Na koje konkretne načine možemo da smanjimo potrošnju i kako da se izborimo sa aparatima koje nazivaju “električnim vampirima otkrio je majstor Branko Zrnić.

– Suština je u tome da pravilno koristimo električne uređaje, jer što je god snažniji grejač u tom električnom uređaju, više se može uštedeti. Na primer, na bojleru. Pravilnim korišćenjem bojlera, znači grejanjem vode samo do temperature koju telo vaše možda trpi, a to je nekih 40-45 stepeni, jedna četvoročlana porodica možda uštedi do 2.000 dinara – objašnjava Zrnić dodajući šta je važno da znate pri upotrebi veš mašine, TA peći, ali i frižidera.

– Što se tiče veš mašine ima program pranje veša na tri pozicije pranje na 40 stepeni je na tri suština je da skratite program pranja i tu birate od ta tri onaj najkraći, a ne onaj najduži jer i samim tim ćete uštedeti na potrošnji električne energije.

Prema njegovim rečima bitno je da se bar na svakih šest meseci godišnje očiste rebra na zadnjem delu hladnjaka ili frižidera.

– Kada je taj deo pun prašine ne može da se hladi freon koji je prašnjav ne može da oda tu toplotu već vruć gas kruži kroz sistem i non stop radi zamrzivač ili frižider. Suština je da očistite ta rebra bar svakih šest meseci jednom i taj motor neće raditi dugo i manje će trošiti struje – objasnio je Zrnić i pomenuo uštedu električne energije na uređajima na kojima se grejemo.

– U pitanju su TA peć ili radijator. Moj savet svima na osnovu iskustva koje imam je da TA peći koristite noću da se akumulira i danju možete čitav dan da imate tu akumuliranu toplotu iz nje. To je mnogo jeftinije od radijatora da bilo da su to norveški ili uljani. Napunite peć dok je jeftina struja i ta akumulacija toplote koja se zadržava u peći može da stoji duže.

Zrnić ističe i da veš mašine ne treba uključivati noću

– Veš mašine mnogi uključuju noću i dešava se ili da crevo ispadne iz kade ili mašina počne da curi i non stop doliva vodu i pravi poplavu u stanu ispod vas. Za veš mašine ne bih savetovao da se noću uključuju ili ako je uključite da je obiđete s vremena na vreme – naglašava majstor Zrnić i dodaje:

– Na bojlerima i na veš mašini se može dosta uštedeti. Na bojleru četvoročlana familija može da uštedi do 2.000 dinara, a pravilnim korišćenjem i vremenom trajanja programa na veš mašini se može uštedeti od 300 do 500 dinara što znači do 2.500 dinara mesečno.

(Kurir.rs/ Tv Prva)

