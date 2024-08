4 razloga zašto se iz mašine za pranje veša širi smrad: Evo kako ćete najlakše rešiti problem

Kupovina skupe mašine za pranje veša ne garantuje da ćete sada imati savršeno opran veš sa svežim mirisom. Vremenom se tokom upotrebe mašine može pojaviti neprijatan miris, koji takođe može ostaviti svoj „pečat” na odeći.

Postoje 4 razloga zbog kojih se mašina za pranje veša ispušta neprijatne mirise, a znajući ih i poštujući određena pravila, možete zauvek zaboraviti na ovaj problem.

1. Morate ostaviti da se bubanj osuši nakon pranja

Posle pranja uvek treba da vodite računa da vlaga koja ostane kada izvadite opranu odeću ispari iz mašine za pranje veša. Da biste to uradili, samo treba da zatvorite vrata, ali ih nemojte zaključavati. Ovo će sprečiti pojavu buđi kako u samom bubnju tako i u prostoriji u kojoj se nalazi.

2. Ne čuvajte prljavu odeću u bubnju

Neprijatan miris može doći i od prljavog, ustajalog veša, koji se ponekad čuva u mašini za pranje veša. U mašini za pranje veša ne smete da odlažete prljav veš, jer se miris sa njega vrlo lako može preneti na samu mašinu. Kao rezultat toga, miris iz mašine za pranje veša može postati veoma oštar i primetan. Zbog toga je bolje koristiti posebne korpe za skladištenje prljavih stvari.

3. Morate da obrišete gumu unutar mašine nakon pranja

Takođe, ne zaboravite da obrišete gumu unutar mašine nakon pranja. Voda i često sitni ostaci ostaju u njegovim naborima. To može dovesti ne samo do pojave neprijatnog mirisa, već i do pojave buđi, najčešće crne. Površinska buđ se lako može ukloniti pranjem gume deterdžentom za pranje sudova, ali ako buđ uraste duboko u gumu, mora se zameniti.

4. Ne ostavljajte dugo opran veš u bubnju mašine

Takođe, oprana odeća koja se odmah ne izvadi iz bubnja posle nekoliko sati će postati zasićena aromom, a o svežini neće biti govora. Zbog toga, oprane stvari treba izvaditi iz mašine za pranje veša što je pre moguće.

