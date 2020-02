4 trika da vaše stare zavese izgledaju kao nove

Zavese su jedan od najlepših i najvažnijih ukrasa u svakom domu i često daju završni pečat u dizajnu enterijera. U zavisnosti od materijala, boja i modela, zavese, u vaš prostor mogu doneti dašak stila i elegancije. Pored estetskog, imaju i funkcionalnu ulogu tako što omogućavaju zvučnu i toplotnu izolaciju. Nekada su se birale zavese samo bele boje, a danas imate veći izbor i boja zavisi od vašeg raspoloženja, ukusa ili stila.

Zbog različitih faktora zavese mogu požuteti vremenom, ali postoje načini da ih operete u kućnoj varijanti bez rizika da ćete ih oštetiti.

Napomena: Mašina za pranje veša treba da bude podešena za pranje delikatnih tkanina ili zavesa, ako je opremljena takvim programom.

Prvi način: Soda bikarbona

Ako želite da izbelite zavesu ne trebaju vam specijalni deterdženti, dovoljna je soda bikarbona. Kada perete kod kuće soda bikarbona je najjednostavniji i najlakši način. Stavite zavesu u mašinu za veš i dodajte jednu kašičicu sode bikarbone. Ona u sebi ima svojstva izbeljivanja, ali ne oštećuje tkaninu.

Drugi način: So

Posle sode bikarbone jedan od boljih načina da izbelite zavese je so. Za takvo izbeljivanje koristite rastvor kuhinjske soli i vode u pravim razmerama, a to je za 5l vode treba vam 130g soli, tj. 7 ravnih kašika. Oprane i isprane zavese namočite u ovako pripremljen rastvor. Najbolje ih je osušiti pre izbeljivanja kako biste postigli najbolje efekte izbeljivanja.

Treći način: Prašak za pecivo

Treći načina da naše zavese izgledaju kao nove je da upotrebimo prašak za pecivo i to tako što ćemo 5 kesica praška dodati u 5l vode. Najbolji rezultati će se postići ako namočimo zavesu u takav rastvor oko 15 minuta, a zatim ih operemo tečnošću za pranje belih tkanina.

Četvrti način: Tečnost za pranje sudova

Ako želite da uklonite mast sa zavese onda probajte tečnost za pranje sudova. Kada ubacite zavese u mašinu dodajte jednu kašiku te tečnosti i sačekajte da program završi. Tako je jednostavno.