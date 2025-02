6 razloga zašto vam veš mašina smrdi, evo kako ćete rešiti taj problem i veš će opet predivno zamirisati

Mašina za pranje veša koja miriše na vlagu dok pokušavate da operete odeću može da bude neprijatno iskustvo. Uređaji su upotrebom izloženi masnoći i ulju s odeće, zalutalim dlakama i otpacima koji ostaju u džepovima odeće.

Ali toliko smo usredsređeni na pranje i održavanje odeće da zaboravimo da je i mašini potrebno malo čišćenja.

Profesionalci kompanije specijalizovane za čišćenje iz Engleske objasnili su u čemu bi tačno mogao da bude problem sa smradom koji dopire iz mašine za pranje veša i kako ga se rešiti.

Ciklusi niske temperature

Možda su bolji za okolinu, ali pranje odeće na nižim temperaturama može ostaviti oštar miris. Što je viša temperatura pri kojoj mašina pokrećete, to je verovatnije da ćete ukloniti bakterije – inače se mogu nakupiti.

Ovde možete upotrijebiti jednostavno rešenje i samo treba pokrenuti ‘servisno pranje’ na mašini. Pokrenite ga barem jednom mesečno i miris bi trebalo da nestane.

Prljava guma na vratima

Ako brtvu na vratima ne održavate čistom, nakon nekog vremena iz nje može dopirati neprijatan miris. Osim toga, prljava guma može usporiti protok vode i rezultirati stvaranjem buđi. Kako biste to rešili, samo obrišite unutrašnjost brtve – pazeći da to uradite temeljno i da ne propustite nijedan ugao.

Ako postoji plesan koja se već nakupila, upotrebite četku i sprej za plesan da je uklonite.

Loš odvodni sistem

Kada mašina ne ispušta dobro vodu, može ispuštati miris koji se širi. Voda koja ostane u mašini postaje ustajala i može dovesti do stvaranja plesni, sluzi i bakterija.

Pokušajte da upotrebite sredstvo za otčepljivanje odvoda kako biste rešili nakupljenu vodu. Nakon što to uradite, moraćete stvarno dobro da očistite mašinu kako biste bili sigurni da ste se rešili svih zaostalih bakterija.

Upotreba previše deterdženta

Upotreba previše deterdženta znači da većina ostaje u mašini. S vremenom se talog može nakupiti i početi da ispušta neprijatan miris. To možete izbeći tako što ćete jednom u dve nedelje očistite pregradu za deterdžent i filter. Takođe, uvek pripazite da ne prekoračite preporučenu količinu.

Vlažan bubanj

Za očekivati ​​je da će se bubanj veš mašine nakvasiti, ako je stalno vlažan, to može dovesti do dugotrajnog smrada koji takođe može uticati i na odeću. Kako biste to rešili, obavezno izvadite odeću iz bubnja čim ciklus završi, umesto da je ostavite preko noći.

Zatim obavezno ostavljajte vrata otvorena kako biste je provetrili i pomogli joj da se osuši.

‘Ako čisti dobro’

Još jedan čudan razlog, ali ako mašina dobro pere odeću, takođe može ostati neprijatnih mirisa u njoj. To se može dogoditi kada je prljavština uklonjena s odeće, ali ne iz mašine. Pokrenite čisti ciklus ili prazno vruće pranje nakon što ste oprali odeću kako biste uklonili ovaj miris, prenosi The Sun.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com