Ako baštensko crevo počne da smrdi, to može biti ozbiljan problem za domaćinstvo

Da li ste ikada imali prilično gadan miris koji je izlazio iz vašeg baštenskog creva zajedno sa vodom? Izvor mirisa baštenskih creva kreće se od stajaće vode u neiskorišćenom vodovodu do prisustva teških metala, hlora i gasa vodonik-sulfida iz sumpornih bakterija u vašem izvoru vode. Da biste razumeli sa čime imate posla, odredite vrstu mirisa. Na primer, da li crevo miriše na pokvarena jaja ili hemikalije?

Da li je smrdljivo baštensko crevo uopšte problem? Pored napada na vaša čula, to takođe može značiti da imate određeni nivo kontaminacije u vašem crevu ili vodi, bilo da se radi o jednostavnim algama koje rastu u vašim cevima (problem koji se lako rešava) do velikog ispiranja hlora ili pokvarenog vodovoda u vašem dvorištu . To nije samo problem za vašu baštu. Voda iz baštenskog creva može da se vrati u vaš sistem vode za piće. Brzo i pametno rešenje je neophodno, piše House Digest.

Ako povremeno ne odmotate crevo i često ga ispirate vodom, može postati smrdljivo. Voda koja stoji u crevima stagnira; puna je sitnih insekata i bakterija koje emituju neprijatan miris. Ovo je posebno problem ako se loše održavano crevo ostavi napolju za prikupljanje insekata i prljavštine. Nasuprot tome, nova baštenska creva takođe mogu da emituju miris. Hemijski miris (i penasti ostatak) potiče od plastike od koje je crevo napravljeno. Ako ste neko vreme puštali vodu kroz crevo i još uvek miriše, obratite se proizvođaču ili prodavnici u kojoj ste ga kupili za savet.

Ako ono što mirišete liči na pokvareno jaje, možda imate posla sa sumpornim bakterijama u vodi. U ovom slučaju, problem nije crevo, već voda koja teče kroz njega. Ove bakterije se mogu akumulirati u bilo kom izvoru vode, od bunara do zahvata za kišnicu ili bačvi za skladištenje do rezervoara napunjenih organskom materijom. Alternativno, voda sa malo kiseonika – u, recimo, rezervoaru za vodu – postaje anaerobna, proizvodeći mirise iz sličnog razloga. Na sreću, ovi problemi retko predstavljaju opasnost po zdravlje, iako neki izvori tvrde da visoki nivoi vodonik sulfida mogu izazvati mučninu i glavobolju.

Da li vaše baštensko crevo miriše na bazen ili hidromasažnu kadu? Verovatno je za kriv hlor, koji ispušta miris poput izbeljivača kada dođe u kontakt sa organskim materijalima. Ponekad se amonijak koristi zajedno sa hlorom za dezinfekciju javne vode, stvarajući hloramin, koji takođe proizvodi neprijatan miris. Na odgovarajućim nivoima, hlor je bezbedan za sisare, uključujući ljude i ptice. Opet, ovo je problem sa vodom, a ne sa vodovodom.

Sada se verovatno pitate kako da se rešite ovih veoma neprijatnih mirisa. Prvo što treba da uradite je da jednostavno otvorite slavinu na baštenskom crevu da biste isprali ustajalu vodu i sve, poput algi ili insekata, što se nakupilo u njoj. Pustite crevo dok voda ne postane bistra i bez mirisa — do 10 minuta. Uradite to i nakon svaka 24 sata kada niste kod kuće kako biste izbegli da voda predugo stoji u crevu. Ako još uvek izbacuje paru i vaše baštensko crevo je staro, verovatno je vreme da uložite u novo, prenosi Jutarnji.hr.

