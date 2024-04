Ako imate ovu tropsku lepoticu u svom domu – obavezno, ali obavezno obratite pažnju na ovo

Imate li palmu u svom domu? Ova tropska lepotica ne samo da ulepšava prostor, već i poboljšava kvalitet vazduha. No, kako biste se brinuli o njoj na najbolji način, evo nekoliko ključnih saveta.

Prvo, bitno je odabrati odgovarajuću zemlju za sadnju palme. Tresetna zemlja je idealna, jer palme ne vole težak supstrat. Takođe, veličina posude igra ulogu – trebala bi biti nekoliko brojeva veća od prethodne, jer palme ne vole često presađivanje.

Kada je reč o temperaturi, palme preferiraju toplije uslove, ali im je važno osigurati minimalnu temperaturu od 10°C zimi i do 25°C leti. Suvi vazduh može biti njihov neprijatelj, što se održava smeđom bojom vrhova listova. Redovno prskanje vodom ili brisanje listova vlažnom krpom može pomoći u očuvanju vlažnosti. Važno je paziti da ne preterate s zalivanjem, jer to može dovesti do truljenja korena.

Tokom perioda intenzivnog rasta, palme zahtevaju češće zalivanje i prihranjivanje tečnim đubrivom svake tri do četiri nedelje. Takođe, povremeno zamena gornjeg sloja zemlje može doprineti bujnijem rastu i zdravlju biljke. Sa ovim savetima, vaša palmica će zablistati u punom sjaju.

