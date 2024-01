Ako na jednom mestu u domu sipate malo soli, primetićete neverovatne promene

So je svuda. Čak i ako ne možete da je okusite, velike su šanse da je u svemu, od ovsene kaše za doručak do salate koju ste doneli na posao za ručak. Prema američkoj Upravi za hranu i lekove (FDA), Amerikanci svakog dana jedu u proseku 3.400 miligrama natrijuma, hemijskog elementa koji se nalazi u soli, što je više od 1.000 miligrama više od dnevne preporučene vrednosti, što odgovara jednoj kašičici.

Danas je so toliko pristupačna da niko ne razmišlja dvaput pre nego što je kupi (osim ako se ne odlučite za ružičastu himalajsku so), ali da li ste znali da je nekada bila toliko vredna da je korišćena kao valuta? Naime, nekada je so bila jedini način očuvanja hrane. Niko nije mogao da putuje u nove zemlje bez toga, a da mu se hrana ne pokvari. U starom Rimu vojnici su plaćani solju, a zvala se „salarium“, što na latinskom znači so. Odatle dolaze francuske, engleske i italijanske reči za platu.

Kroz istoriju, so se koristila na mnogo neobičnih načina u mnogim religijama, uglavnom zbog njene uloge u pročišćavanju predmeta ili odvraćanju od zla. Na primer, u budističkoj tradiciji je korišćen za teranje zlih duhova, a poznato je da su posle sahrane bacali so preko ramena kako bi bili sigurni da ih zli duhovi ne prate kući. Takođe, na dan useljenja u kuću se sipala so na ulaz da ne bi ušli isti zli duhovi. U Africi, na primer, ljudi su se kupali u slanoj vodi, dok stari Egipćani nisu išli na putovanje bez izvođenja rituala koji uključuje so. Spaljivali su ga na vrelom uglju da bi oterali zle duhove. Tek tada bi karavani krenuli na put preko pustinje. Iako su se neki običaji promenili, a neki zaboravljeni, neki se i dalje praktikuju.

Tako Jutjub kanal Bright Side predlaže devet neobičnih rituala sa solju, od osvežavajućeg slanog tuša koji treba da spere svu negativnu energiju, preko pravljenja veštičije flaše koja služi kao zaštita od vradžbina, do soljenja uglova doma, što može doneti sreću, mir i blagostanje. Ritual potonuća, sugerišu, izvodi se tako što se uzme šaka soli i stavi na sredinu sobe, a zatim se solju sipaju po uglovima sobe u smeru kazaljke na satu. Izbacuje negativnu energiju, pročišćava i štiti dom.

